Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:15
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
Все события
21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов и Аймбетов неудачно завершили сезон в Турции

В чемпионате Турции состоялся 38-й тур в котором приняли участие команды игроков сборной Казахстана — Абата Аймбетова и Бахтиера Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

Бешикташ
Адана Демирспор
Источник: КФФ

«Бешикташ» в заключительном туре играл с «Касымпашой» на выезде. Зайнутдинов вышел в стартовом составе на позиции левого центрального защитника. Бахтиер отыграл первый тайм и вскоре был заменен на Неджипа Уйсала. Стоит отметить, что это был первый матч казахстанца после травмы из-за которой он пропустил несколько матчей. «Бешикташ» потерпел поражение со счетом 1:2.

В свою очередь «Адана Демирспор» сыграла дома с «Истанбул Башакшехиром». Хозяева крупно уступили со счетом 2:6. Аймбетов вышел на поле сразу после перерыва, заменив Озана Демирбага, однако отыграв весь второй тайм забить гол форварду не удалось. «Бешикташ» финишировал в Суперлиге на 6-м месте, набрав 56 очков. «Адана Демирспор» заняла 12-ю позицию в чемпионате с 44 очками.

Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне чемпионата Турции 27 матчей. Ранее Бахтиер выиграл Кубок Турции с «Бешикташем».

На счету Аймбетова девять матчей в Суперлиге и один забитый гол за «Адана Демирспор».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь