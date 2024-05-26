Зайнутдинов и Аймбетов неудачно завершили сезон в Турции

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«Бешикташ» в заключительном туре играл с «Касымпашой» на выезде. Зайнутдинов вышел в стартовом составе на позиции левого центрального защитника. Бахтиер отыграл первый тайм и вскоре был заменен на Неджипа Уйсала. Стоит отметить, что это был первый матч казахстанца после травмы из-за которой он пропустил несколько матчей. «Бешикташ» потерпел поражение со счетом 1:2.

В свою очередь «Адана Демирспор» сыграла дома с «Истанбул Башакшехиром». Хозяева крупно уступили со счетом 2:6. Аймбетов вышел на поле сразу после перерыва, заменив Озана Демирбага, однако отыграв весь второй тайм забить гол форварду не удалось. «Бешикташ» финишировал в Суперлиге на 6-м месте, набрав 56 очков. «Адана Демирспор» заняла 12-ю позицию в чемпионате с 44 очками.

Зайнутдинов провел в нынешнем сезоне чемпионата Турции 27 матчей. Ранее Бахтиер выиграл Кубок Турции с «Бешикташем».