«Порту» в дополнительное время обыграл «Спортинг» и завоевал Кубок Португалии
«Порту» стал обладателем Кубка Португалии. В финале турнира «драконы» встречались со «Спортингом» и одержали победу в дополнительное время — 2:1.
Порту
Спортинг
Джеремия Сент-Юсте вывел «Спортинг» вперед на 20-й минуте, Эванилсон сравнял счет на 25-й. На 29-й минуте Сент-Юсте получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Победу «Порту» принес гол Мехди Тареми с пенальти в первом тайме дополнительного времени.
Эти же соперники встретятся вновь в матче за Суперкубок Португалии: «Порту» как обладатель Кубка страны, «Спортинг» как чемпион.