«Порту» в дополнительное время обыграл «Спортинг» и завоевал Кубок Португалии

Джеремия Сент-Юсте вывел «Спортинг» вперед на 20-й минуте, Эванилсон сравнял счет на 25-й. На 29-й минуте Сент-Юсте получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Победу «Порту» принес гол Мехди Тареми с пенальти в первом тайме дополнительного времени.