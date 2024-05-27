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01:04 (мск), источник: Sport24

«Порту» в дополнительное время обыграл «Спортинг» и завоевал Кубок Португалии

«Порту» стал обладателем Кубка Португалии. В финале турнира «драконы» встречались со «Спортингом» и одержали победу в дополнительное время — 2:1.

Порту
Спортинг

Джеремия Сент-Юсте вывел «Спортинг» вперед на 20-й минуте, Эванилсон сравнял счет на 25-й. На 29-й минуте Сент-Юсте получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Победу «Порту» принес гол Мехди Тареми с пенальти в первом тайме дополнительного времени.

Эти же соперники встретятся вновь в матче за Суперкубок Португалии: «Порту» как обладатель Кубка страны, «Спортинг» как чемпион.

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