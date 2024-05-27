Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
26.05
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
26.05
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
26.05
Хетафе
Мальорка
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
03:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» обыграла «Севилью» в последнем матче под руководством Хави

«Барселона» на выезде победила «Севилью» в матче 38-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Севилья
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Победу каталонцам принесли голы Роберта Левандовски (15-я минута) и Фермина Лопеса (59-я). Единственный мяч хозяев на 31-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

«Барселона» провела последний матч под руководством главного тренера команды Хави. В мае клуб объявил, что 44-летний специалист покинет команду после окончания сезона.

«Барселона» (85 очков) финишировала на втором месте в ла лиге. «Севилья» (41) завершила сезон на 14-й строчке в турнирной таблице.

Севилья
1:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Этот сезон — уже один из лучших в истории РПЛ. Как же не хочется, чтобы он завершался!
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
«Рейнджерс» сравняли счет в финале «Востока»! В овертайме «Флориду» не спас и Бобровский
Папин сделал нокаут во втором раунде, а Дацик пнул лежащего соперника
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь