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04:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави дал совет следующему главному тренеру «Барселоны»

Хави ответил на вопрос, что посоветует новому главному тренеру «Барселоны».

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба "Барселоны"

«Что посоветую новому тренеру? Я бы сказал ему, что ему предстоит столкнуться с очень сложной ситуацией. Единственное, что может спасти тебя в этом клубе — это победа. Это факт, иностранец ты или нет. Новому тренеру я бы сказал, что вы будете страдать. Это трудная работа, и вам придётся набраться терпения», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Хави провёл свой последний матч на посту главного тренера «Барселоны». Он возглавлял клуб с 2021 года и за это время завоевал два трофея.

Ожидается, что новым главным тренером «Барселоны» станет немец Ханс-Дитер Флик. Каталонский клуб может объявить о его назначении 27 мая.

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