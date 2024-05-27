Хави дал совет следующему главному тренеру «Барселоны»

«Что посоветую новому тренеру? Я бы сказал ему, что ему предстоит столкнуться с очень сложной ситуацией. Единственное, что может спасти тебя в этом клубе — это победа. Это факт, иностранец ты или нет. Новому тренеру я бы сказал, что вы будете страдать. Это трудная работа, и вам придётся набраться терпения», — приводит слова Хави Barça Universal в социальной сети X (ранее Twitter).