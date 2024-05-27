Русский вратарь вот-вот перейдет в «ПСЖ». О чем все упорно молчат?

Ажиотаж вокруг вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова и его возможного перехода в «ПСЖ», кажется, перебил даже очередное чемпионство «Зенита». Уже почти неделю общественность обсуждает громкий трансфер — сначала с недоверием, а теперь почти решенное дело. Но так ли хороша сделка на самом деле?

По последним данным от источников, сделка находится на решающей стадии. В ближайшее время Сафонов должен отправиться на медобследование, в случае успеха которого стороны ударят по рукам. Самое время порассуждать, насколько трансфер — удачная затея для «ПСЖ», «Краснодара» и, конечно, самого вратаря. На бумаге переход россиянина в один из ведущих клубов мира выглядит шикарной историей, но нюансов очень много.

«ПСЖ» действительно нужен Сафонов…

Проблему с «номером один» парижане закрыли летом 2021 года, когда переманили из «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Талантливый итальянец, дебютировавший во взрослом футболе в 16 лет, достался французскому гранду свободным агентом, и это был один из лучших трансферов клуба за последнее десятилетие. Тем самым руководство закрыло проблемную позицию на долгие годы, при этом не потратив ни цента.

Но одного вратаря недостаточно, чтобы не беспокоиться о последнем рубеже обороны. В свой первый сезон Доннарумма конкурировал с опытнейшим Кейлором Навасом — оба провели почти равное количество игр. Зато на второй год итальянец уже прочно обосновался в воротах и даже вынудил костариканца уйти в аренду в «Ноттингем». На подстраховке остались Серхио Рико и Александр Летелье, у которых не было никаких шансов вытеснить конкурента из основы. Не удалось это и вернувшемуся прошлым летом Навасу — он отыграл в минувшем сезоне лишь шесть матчей во всех турнирах.

Теперь же вакантное место сменщика Доннаруммы освободилось. 37-летний Навас покидает команду в связи с истечением контракта, а Серхио Рико уже более года восстанавливается после падения с лошади и вряд ли вернется в футбол. Есть также молодой испанец Арнау Теньяс, выписанный прошлым летом из «Барселоны», но он, видимо, пока не готов к полноценной конкуренции с «первым номером».

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Таким образом одной из главных задач «ПСЖ» на предстоящее трансферное окно стал поиск вратаря. При этом парижане не хотят брать как слишком молодого голкипера, так и наоборот — опытного на излете карьере. Необходима полноценная боевая единица, которая сможет в случае необходимости безболезненно заменить Доннарумму и при этом иметь личные амбиции. И Сафонов выглядит прекрасным вариантом. Кстати, он родился в один день с будущим одноклубником — 25 февраля 1999-го.

… но как второй вратарь

Бывает, что тренеры равномерно задействуют двух вратарей по ходу сезона, но чаще всего это вынужденная практика. В случае того же Доннаруммы в его первый год в команде это стало необходимостью для адаптации и наличием Наваса в составе. Но по прошествии трех лет итальянец стал лидером и не планирует возвращаться на скамейку. Пускай порой он допускает грубейшие ошибки, это все равно один из сильнейших вратарей мира. К тому же еще совсем молодой по меркам амплуа, а значит, способный прогрессировать.

Если переход Сафонова и состоится, как минимум в дебютном сезоне россиянин будет сидеть под Доннаруммой. С трудом верится, что Луис Энрике готов бросить новичка в бой с первых же матчей. Потребуется время на адаптацию, и на примере Арсена Захаряна мы видим, как тяжело порой нашим ребятам привыкнуть к новым условиям. Например, Александр Головин превратился в лидера «Монако» только в последние пару лет.

Реальный шанс на место в основе «ПСЖ» у Сафонова появится через год-два. К тому моменту он уже станет своим в команде, изучит язык, сыграется с защитниками. Не исключено, что и статус Доннаруммы может измениться. Нынешний контракт итальянца рассчитан всего на два года, плюс уже сейчас периодически появляются слухи о его возможной продаже. Но в любом случае так далеко заглядывать тяжело, а в первом сезоне Сафонов проведет в лучшем случае с десяток матчей, в основном в Кубке Франции.

Лучше тренироваться с Дембеле и Маркиньосом, чем играть в РПЛ

Исходя из предыдущих тезисов, важно проговорить, насколько правильное это решение для самого Матвея. Тому же Захаряну в «Реале Сосьедад» гораздо легче — шансы проявить себя он так или иначе получал. Сафонову же придется ждать Кубка Франции или не имеющих турнирного значения матчей чемпионата и еврокубков. При здоровом Доннарумме даже без дополнительных факторов вроде адаптации у россиянина будет совсем мало игрового времени. А как необходимость отвоевывать место у заведомо более сильного конкурента скажется на вратаре, предсказать сложно. Примеры бывают разные — как Андрея Лунина, воспользовавшегося травмой Тибо Куртуа в «Реале», так и Андрея Лунева, не сумевшего пробиться в состав «Байера».

С другой стороны, некоторые эксперты обоснованно считают, что сам по себе переход на другой уровень уже положительно скажется на Сафонове. Даже тренировки рядом с футболистами более высокого класса помогают прогрессировать. Жаль, что Матвею не удастся поотбивать удары Киллиана Мбаппе, но Марко Асенсио и Усман Дембеле тоже способны многое ему дать. А Маркиньос с Миланом Шкриньяром и Преснелем Кимпембе научат его еще более уверенному взаимодействую с обороной.

К слову, тренеры у Сафонова интересные. Когда Луис Энрике прошлым летом формировал тренерский штаб, он пригласил из клуба «Андорра» 31-летнего Борху Альвареса, не имеющего опыта работы на таком уровне. Тем не менее испанец обладает шикарным образованием и несколькими степенями, а также успел поработать в Гонконге и «Альмерии» с легендой «Реала» Гути. Кроме того, в «ПСЖ» ему помогает 50-летний Жан-Люк Обер, который трудится в системе клуба с 2013 года и был в штабах Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Кристофа Галтье.

Не говоря уже об условиях. Всего год назад команда официально переехала на новую суперсовременную базу стоимостью в 300 миллионов евро. Шикарный тренировочный комплекс площадью в 728 тысяч квадратных метров находится в паре десятков километров от Парижа. К слову, здесь после назначения поселился Луис Энрике, так что и Сафонов наверняка первое время поживет на базе. Думается, даже после великолепных условий в «Краснодара» он останется под впечатлением.

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Что скажут Кафанов и Карпин?

В данном случае мнение тренера сборной по вратарям важнее мнения главного тренера. Собственно Карпин никогда и не скрывал, что ответственность за эту позицию лежит полностью на помощнике. Кафанов выбирает «первого номера», решает, кого взять на сбор, кому сколько игрового времени предоставить в товарищеских матчах, а кого просто на тренировках посмотреть. При этом Виталий Витальевич всегда отмечал Сафонова как игрока стартового состава и по большому счету подбирал ему конкурентов. Поэтому и любопытно, как в сборной России отнеслись к тому, что ведущий вратарь может остаться без игровой практики в клубе на ближайшие пару лет.

На днях Кафанов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» прямо и в то же время дипломатично ответил на интересующий вопрос. Тренер сборной открыто сказал, что «первым номером» в «ПСЖ» Сафонову сразу не стать. При этом он поддержал переход, если Матвей будет получать хоть какие-то шансы и иметь право на ошибку. В качестве примера Кафанов вспомнил как раз поездку Лунева в «Байер», где он хоть и выходил на поле, но воспользоваться редкими возможностями не смог.

Другое дело, что сейчас как раз идеальный момент для трансфера в «ПСЖ» с точки зрения сборной. К сожалению, национальная команда проводит только товарищеские матчи, и так будет еще как минимум пару лет. Как раз этот период можно спокойно посвятить клубу, адаптироваться к новым реалиям и так далее. Время от времени можно будет летать в сборную для смены обстановки, как это было с тем же Захаряном. Ничего страшного, если Сафонов пропустит пять-шесть матчей сборной, зато Кафанов посмотрит в деле всех остальных. Лишь бы процесс адаптации во Франции не затянулся дольше, чем длится бан, и к возвращению на международную арену «первый номер» был в оптимальном состоянии.

Лучшая реклама РПЛ и «Краснодара»

Столь крупные трансферы из российских команд в топ-клубы Европы были редкостью и в лучшие времена. Свежие примеры можно пересчитать по пальцам одной руки, но каждый из них вызывал всплеск интереса к РПЛ за рубежом. Не секрет, что за нашим футболом в Европе почти не следят, а в последние два с половиной года и того меньше. Понятно, что скауты все равно просматривают игроков, но до реальных переговоров дело доходит крайне редко. Высокие финансовые запросы футболистов, трудности с переводом средств за трансфер, репутационные риски — это только часть аргументов против того, чтобы вести дела с российскими клубами.

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Такие истории, как с Захаряном и теперь с Сафоновым, помогают сломать эту стену. Европейские клубы, опасавшиеся даже смотреть в сторону РПЛ, на подобных примерах видят, что можно привозить и россиян. Конечно, не стоит говорить о каком-то массовом отъезде наших футболистов за рубеж благодаря Матвею, но трансфер показательный. Особенно если ему удастся себя проявить.

Про «Краснодар» и говорить нечего — сделка со всех сторон удачная. Во-первых, клуб получит хорошие деньги. За 20 миллионов евро «быки» еще никого не продавали, это в два раза больше, чем они получили от «Локомотива» за Федора Смолова (9). Во-вторых, «Краснодар» впервые проворачивает трансфер с европейским топ-клубом, что также скажется на его международной репутации. Кроме того, это шикарная реклама академии. В-третьих, у «быков» есть Станислав Агкацев на замену, плюс на вырученные средства не составит труда пригласить авторитетного вратаря.

В итоге получается, что все сомнения вокруг трансфера связаны лишь с будущим самого Сафонова. «ПСЖ» закроет проблемную позицию, «Краснодар» получит большие деньги и рекламу, даже в сборной могут особо не переживать. В конце концов, для российского футбольного сообщества это едва ли не тема номер один на предстоящее лето. А вот получит ли Матвей толчок в карьере, еще предстоит выяснить.