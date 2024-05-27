Во Франции оценили игру Александра Головина за «Монако»
Французский портал Footmercato оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
Французский портал Footmercato оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин остановил свой выбор на “Монако” с целью более поступательного прогресса. Он не воспользовался клубом, чтобы подняться в более статусную команду, но он является одним из лучших игроков “Монако” с того момента, как оказался в клубе. Приключение во Франции складывается идеально для атакующего полузащитника, несмотря на то что он часто травмируется. Его довольно успешный переход в “Монако” дал новый импульс для трансферов российских игроков», — говорится в статье Footmercato.
Напомним, Александр Головин в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.