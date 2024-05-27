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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Во Франции оценили игру Александра Головина за «Монако»

Французский портал Footmercato оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь

«Головин остановил свой выбор на “Монако” с целью более поступательного прогресса. Он не воспользовался клубом, чтобы подняться в более статусную команду, но он является одним из лучших игроков “Монако” с того момента, как оказался в клубе. Приключение во Франции складывается идеально для атакующего полузащитника, несмотря на то что он часто травмируется. Его довольно успешный переход в “Монако” дал новый импульс для трансферов российских игроков», — говорится в статье Footmercato.

Напомним, Александр Головин в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

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