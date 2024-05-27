Во Франции оценили игру Александра Головина за «Монако»

«Головин остановил свой выбор на “Монако” с целью более поступательного прогресса. Он не воспользовался клубом, чтобы подняться в более статусную команду, но он является одним из лучших игроков “Монако” с того момента, как оказался в клубе. Приключение во Франции складывается идеально для атакующего полузащитника, несмотря на то что он часто травмируется. Его довольно успешный переход в “Монако” дал новый импульс для трансферов российских игроков», — говорится в статье Footmercato.