В УЕФА заявили, что довольны решением суда по делу о Суперлиге

«УЕФА с удовлетворением отмечает, что судья подтвердил правомерность существования системы предварительной авторизации сторонних соревнований, которые должны быть одобрены в соответствии с правилами УЕФА, и признал несомненные преимущества таких правил для системы футбола. Суд также подтвердил, что сегодняшнее решение не затрагивает текущую версию правил авторизации УЕФА (принятую в июне 2022 года)», — говорится в заявлении УЕФА.