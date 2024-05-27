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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В УЕФА заявили, что довольны решением суда по делу о Суперлиге

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остался доволен тем, что Коммерческий суд Мадрида утвердил за организацией право авторизации сторонних турниров, рассматривая дело Суперлиги, сообщается на сайте УЕФА.

Источник: БЕЛТА

«УЕФА с удовлетворением отмечает, что судья подтвердил правомерность существования системы предварительной авторизации сторонних соревнований, которые должны быть одобрены в соответствии с правилами УЕФА, и признал несомненные преимущества таких правил для системы футбола. Суд также подтвердил, что сегодняшнее решение не затрагивает текущую версию правил авторизации УЕФА (принятую в июне 2022 года)», — говорится в заявлении УЕФА.

Также в УЕФА подчеркнули, что согласно решению суда третьи лица не имеют права создавать соревнования без разрешения.

В понедельник Коммерческий суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Суд постановил, что организации злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. Согласно вердикту, ФИФА и УЕФА предписывается прекратить санкции, направленные на подавление конкуренции.

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