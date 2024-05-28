Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» навсегда останется в моем сердце. Этот клуб оставил свой след в моей карьере и дал мне невероятную возможность играть перед вами. Ухожу принимать новые задачи, но всегда буду «Красным Дьяволом» и буду продолжать с увлечением следить за результатами клуба", — написал Марсьяль.