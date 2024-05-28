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02:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Антони Марсьяль покинул английский «Манчестер Юнайтед». Об этом французский футболист сообщил в своих социальных сетях.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» | Источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» навсегда останется в моем сердце. Этот клуб оставил свой след в моей карьере и дал мне невероятную возможность играть перед вами. Ухожу принимать новые задачи, но всегда буду «Красным Дьяволом» и буду продолжать с увлечением следить за результатами клуба", — написал Марсьяль.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ни один европейский клуб не связывался с Антони Марсьялем по поводу возможного заключения контракта предстоящим летом.

Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Контракт игрока с клубом действовал до конца сезона-2023/2024.

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