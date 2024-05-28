Роналду пробил рекорд и ушёл с поля королём. А потом «Аль-Наср» устроил цирк

Матч двух саудовских грандов, «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада», в финальном туре чемпионата практически ничего не решал. Первый гарантированно взял серебро, второй — провалился и мог стать либо четвёртым, либо пятым. Но не для Криштиану Роналду, перед которым маячил очередной рекорд.

В заявку «Аль-Иттихада» привычно не попал Карим Бензема — он не играет чуть больше месяца. Причина — якобы мышечная травма. Тем не менее о желании француза сменить чемпионат известно давно. В основе из звёзд вышли только Н’Голо Канте и Жота, что также намекало на низкий уровень командной мотивации.

У «Аль-Насра» в запасе оказались Отавио и Марсело Брозович, уже в перерыве убрали с поля Садио Мане. А Эмерик Лапорт и Алекс Теллес вообще отправились в отпуск. Криштиану было плевать на нежелание партнёров и соперников показать класс — в случае гола он повторил бы рекорд результативности в лиге: Абдерразак Хамдалла в сезоне-2018/2019 закинул за «Аль-Наср» 34 мяча.

Роналду было мало повторения планки — ему хотелось установить собственную. В первом тайме он спародировал Дмитрия Сычёва и дважды забил из офсайда. И в добавленное время исправился, сделав всё в рамках правил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248915&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее Роналду едва не выбежал один на один с вратарём. Саудовский защитник завалил его перед штрафной и увидел перед собой красную карточку. Со штрафного Криш не забил, зато уже через минуту прыгнул выше всех при подаче с углового и оформил дубль. Сиииии!!! Есть рекорд! Причём двойной: Роналду ещё и стал первым футболистом в истории, который выиграл бомбардирскую гонку в четырёх разных лигах.

Только посмотрите, насколько счастлив Роналду. Эмоции точно не назвать поддельными.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248916&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Довольный результатом Криштиану на 74-й минуте ушёл на замену под овации трибун. Зря, потому что вскоре «Аль-Наср» заработал пенальти. Реализовывать его вместо Роналду был вынужден Гариб.

3:0, численное преимущество. Что могло пойти не так? А оно как раз пошло: «Аль-Иттихад» побежал в массированные атаки и к 90+2-й отквитал два мяча, в том числе за счёт 11-метрового от Фабиньо — сказалось отсутствие Лапорта. Вроде бы супернелогичные 3:3 мало бы кого удивили. Но на большее этих ребят не хватило. Там ещё и Аль-Немер контратаку голом закончил. 4:2.