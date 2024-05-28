Укрощение Европы: достижения Миранчука и других россиян за рубежом

Сезон-2023/24 в европейском футболе уже почти завершился. Осталось только два еврокубковых финала — Лиги чемпионов и Лиги конференций — переходные матчи в ряде национальных чемпионатов и один перенесенный матч чемпионата Италии с участием «Аталанты» Алексея Миранчука. Но в целом национальные первенства континента уже завершены и можно подводить их итоги с точки зрения выступлений российских легионеров.

К тому же завершился розыгрыш Лиги Европы, где Миранчук с «Аталантой» выиграл трофей. Но не только этим успехом могут похвастаться россияне. Тот же Алексей помог клубу из Бергамо пробиться в топ-4 серии А и обеспечить участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Там же мы увидим Магомеда Оздоева, выигравшего чемпионат Греции с ПАОК, Александра Головина, ставшего вторым во Франции с «Монако», Андрея Лунева, выигравшего золото в Азербайджане с «Карабахом», и Никиту Хайкина, еще в конце прошлого года победившего в чемпионате Норвегии с «Буде-Глимтом».

Кроме того, Арсен Захарян вместе с «Реал Сосьедад» финишировал в чемпионате Испании в зоне Лиги Европы. И в этот же турнир попал Юрий Лодыгин, выигравший Кубок Греции с «Панатинаикосом». Также стоит отметить Далера Кузяева, который помог «Гавру» избежать вылета из чемпионата Франции.

Миранчук

«Аталанта» с Миранчуком выиграла Лигу Европы 23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Многих огорчило, что Алексей Миранчук так и не вышел на поле в победном финале Лиги Европы против леверкузенского «Байера» (3:0). Он всю игру просидел на скамейке запасных. Но отношение к этому триумфу итальянского клуба имеет прямое. В частности, его голевые передачи помогли в марте выиграть непростое противостояние в ⅛ финала против лиссабонского «Спортинга» (1:1; 2:1). С пасов Миранчука его команда сравняла счет в первом выездном матче и забила победный гол в ответном домашнем.

Алексей выходил на замену в концовке выездной четвертьфинальной игры против «Ливерпуля» (3:0) и играл в стартовом составе в ответной встрече с английским клубом (0:1), пусть в тот момент исход противостояние уже фактически и был предрешен. Также он выходил на замены в полуфинале против «Марселя» (1:1; 3:0).

Стоит отметить, что сам факт попадания Миранчука в основную обойму футболистов «Аталанты» в этом сезоне пусть и в качестве игрока ротации является успехом. Перейдя в этот клуб из московского «Локомотива» в 2020 году, Алексей тяжело вписывался в игровые схемы одного из лучших тренеров современности Джанпьеро Гасперини и выдерживал серьезную конкуренцию в средней линии.

В 2020—2022 годах он проводил несколько ярких матчей, даже забивал голы в ворота топ-клубов вроде «Интера», но так и не стал основным игроком. Зато в сезоне-2022/23 Миранчук удачно побывал в аренде в «Торино». Там он постоянно выходил в основе и стал лидером команды. Туринский клуб прошлым летом хотел его выкупить, но не договорился с «Аталантой» по цене.

Казалось, что возвращение в Бергамо будет катастрофой для Алексея. Но зимой он неожиданно стал забивать голы и делать голевые передачи, выходя на замены на совсем небольшое время. И заставил Гасперини ставить его в стартовый состав. Пожалуй, в течение зимы именно Миранчук был лидером «Аталанты», когда она существенно улучшила свои позиции в чемпионате Италии после проваленного первого круга, а также прошла несколько раундов Кубка Италии.

Весной команда была успешна не только в Лиге Европы. Она также дошла до финала Кубка Италии, где проиграла «Ювентусу» (0:1). А на финише чемпионата выиграла шесть матчей подряд и поднялась на четвертое место, спустя два года вернувшись в Лигу чемпионов. Завершит «Аталанта» сезон 2 июня домашним матчем с «Фиорентиной», который был перенесен с марта. Стоит отметить, что Миранчук стал первым с 2008 года российским футболистом, выигравшим еврокубок.

— Алексей провел очень успешный сезон в «Аталанте» и доказал, что готов выдерживать там конкуренцию и играть в тот футбол, который предпочитает Гасперини, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — Да, не всё получалось, не всегда он играл, но на отдельных отрезках был одним из лидеров команды и помог ей добиться успеха как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы. В плей-офф Лиги Европы Алексей не раз выходил на поле и помогал «Аталанте» пробиться дальше, так что его причастность к успеху клуба несомненна даже с учетом того, что он не сыграл в финале. Это большой триумф Миранчука, который он заслужил своим трудолюбием и талантом.

Оздоев

Год назад Магомед Оздоев перешел в «ПАОК» из турецкого клуба «Фатих Карамюгрюк» и почти весь чемпионат Греции отыграл в основном составе. Лишь в единичных случаях он оказывался вне заявки. В 34 матчах 31-летний футболист забил шесть голов, что неплохой показатель для позиции опорного полузащитника. Всего в карьере Магомеда это уже пятая победа в национальном первенстве. Ранее он четырежды брал золото чемпионата России с петербургским «Зенитом».

По мнению бывшего главного тренера казанского «Рубина» и молодежного состава «Локомотива» Рината Билялетдинова, под руководством которого Оздоев играл в этих командах, триумф уроженца Грозного в Греции абсолютно закономерен.

— Магомед всегда был очень талантливым и работоспособным футболистом, — отметил в разговоре с «Известиями» Билялетдинов. — Он очень универсален, способен закрыть несколько позиций на поле, одинаково хорош в атакующих и оборонительных действиях. Всегда отличался спортивной злостью и желанием во что бы то ни стало выполнить установку тренера и принести победу команде. Это качество Оздоев демонстрировал в «Локомотиве», «Рубине», «Зените» и сборной России. И показывает его в Турции и Греции. С учетом того, что ПАОК всегда борется у себя в стране за самые высокие места, неудивительно, что Магомед прижился в команде и помог ей выиграть чемпионат.

Кузяев

Еще один важный игрок средней линии «Зенита» чемпионских времен Семака уехал в Европу год назад. Хотя возможность заиграть в одном из топ-5 континентальных национальных первенств у Далера Кузяева была еще в 2020 году, но тогда он не договорился с испанской «Малагой» и подписал новый контракт с «Зенитом».

Прошлым летом после пяти чемпионств с петербургским клубом он всё же решился отправиться за границу. И устроился во французском «Гавре». Эта команда традиционно борется за выживание в местной Лиге 1. И на этом фоне Далер быстро стал игроком основного состава, каким он был много лет в «Зените» и сборной России.

В начале сезона Кузяев отметился парой ярких голов, но главное, он обеспечивал стабильность игры в средней линии, что позволило «Гавру» закрепиться в середине турнирной таблицы после первого круга. Правда, с февраля у команды начался кризис. И он совпал с травмой Далера — без него клуб проиграл четыре подряд матча в конце зимы.

Возвращение 31-летнего россиянина обернулась прерыванием этой серии и победой над «Тулузой» (1:0) за девять туров до финиша чемпионата. Из оставшихся матчей «Гавр» выиграл всего один. Из-за весеннего кризиса он подобрался к зоне вылета, но всё же смог избежать понижения в классе. Кузяев потерял место в стартовом составе после 30-го тура. В следующих трех играх он выходил на замены в концовках встреч. И лишь в последней игре против «Марселя» (1:2) вернулся в основу. Тем не менее именно за счет задела, созданного в первой половине сезона с Кузяевым в качестве одного из лидеров, «Гавр» остался в элите французского футбола.

— Можно сказать, что Далер хорошо провел свой первый сезон во Франции, большую часть чемпионата был основным игроком «Гавра», — заявил «Известиям» партнер Кузяева по «Зениту» и сборной России Андрей Мостовой. — Он молодец, что вообще решился туда поехать и закрепился в составе. Дай Бог, чтобы и дальше у него там всё было хорошо.

Лодыгин

С 2017 года, когда Юрий Лодыгин проиграл в «Зените» конкуренцию за место в основном составе Луневу, о нем начали постепенно забывать. Тем более в 2019—2020 годах он не очень успешно выступал в греческом «Олимпиакосе», турецком «Газиантепе» и тульском «Арсенале».

Но в последние три года в Греции Лодыгин снова заставил о себе говорить и даже вернулся в сборную России. И смог закрепиться в одном из греческих топ-клубов «Панатинаикосе». Минувший сезон был не очень успешным для команды в чемпионате Греции, но зато ей покорился Кубок Греции. И это первый трофей для 34-летнего голкипера за рубежом. Ранее на его счету в России были победы с «Зенитом» в чемпионате-2014/25 и Кубке-2015/16.

Головин

Большую часть сезона Александр Головин был однозначным лидером «Монако», и во многом благодаря ему к середине чемпионата монегаски оставались в гонке за золото с ПСЖ. Дважды российского полузащитника признавали лучшим игроком месяца во всем чемпионате Франции.

Если бы не ряд потерь очков из-за незабитых пенальти и пропущенных в концовках голах, «Монако» мог более серьезно побороться за трофей. А весной наступил кризис, из-за которого клуб не только отстал от первого места, но рисковал и вовсе не попасть в Лигу чемпионов. Это усугубилось травмой Головина, пропустившего последние туры. Но его команда смогла всё же финишировать второй.

— Даже с учетом травмы в концовке сезона Головин может занести себе в актив минувший год, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Он много раздавал голевых передач, забивал голы и вел команду за собой большую часть сезона. Понятно, что тяжело соперничать с ПСЖ, у которого ресурсы на голову выше, чем у остальных клубов Франции. Но среди «простых смертных» «Монако» оказался лучшим. И во многом благодаря Головину.

Лунев

После трех чемпионств в России с «Зенитом» Андрей Лунев два года пытался закрепиться в «Байере». Это изначально было сложно из-за особого статуса в клубе финского вратаря Лукаша Градецки. А на определенных этапах Андрею еще помешали травмы. Как показал триумф леверкузенского клуба в минувших чемпионате и Кубке Германии, а также выход в финал Лиги Европы, стать основным голкипером при этих раскладах действительно было почти нереально — только в случае длительной травмы Градецки.

Год назад Лунев перешел в азербайджанский «Карабах» и помог ему выйти из группы в Лиге Европы. А там пройти в 1/16 финала португальскую «Брагу» (4:2; 2:3 в дополнительное время) и едва не выбить из ⅛ финала «Байер» (2:2; 2:3). А в чемпионате и Кубке Азербайджана его команда с большим отрывом победила. Недавно Андрей подписал с «Карабахом» новый контракт и продолжит выступление в следующем сезоне.

Также стоит отметить, что вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин лидирует со своей командой в чемпионате Норвегии, который проходит по системе «весна — осень» и завершится в ноябре. Предыдущее первенство команда россиянина также выиграла. Александр Кокорин и его «Арис» не смогли сохранить чемпионство на Кипре. Напомним, год назад Александр был признан лучшим игроком сезона.