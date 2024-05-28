Роналду обратился к фанатам после очередного рекорда

В понедельник «Аль-Наср», за который выступает Роналду, победил дома «Аль-Иттихад» (4:2) в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец отметился дублем и с 35 мячами стал лучшим бомбардиром турнира, побив рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы (34).

«Горжусь тем, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах. Огромное спасибо всем клубам, партнерам по команде и персоналу, которые помогали мне на этом пути», — написал Роналду в соцсети Х.