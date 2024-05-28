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13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду обратился к фанатам после очередного рекорда

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что гордится тем, что стал первым в истории лучшим бомбардиром в четырех национальных чемпионатах.

Источник: Reuters

В понедельник «Аль-Наср», за который выступает Роналду, победил дома «Аль-Иттихад» (4:2) в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец отметился дублем и с 35 мячами стал лучшим бомбардиром турнира, побив рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы (34).

«Горжусь тем, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах. Огромное спасибо всем клубам, партнерам по команде и персоналу, которые помогали мне на этом пути», — написал Роналду в соцсети Х.

Роналду 39 лет, за «Манчестер Юнайтед» он становился лучшим бомбардиром в чемпионате Англии (2008), за «Реал» — в чемпионате Испании (2011, 2014, 2015), за «Ювентус» — в чемпионате Италии (2021). Португалец является чемпионом Европы, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем «Золотой бутсы».

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