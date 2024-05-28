Уэйн Руни сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

«Считаю Месси лучшим футболистом в истории. Меня часто критикуют за то, что я называю его, говоря: “Как ты можешь говорить: “Месси”, если лучший — это Роналду?” Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду — они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. Но, думаю, у Месси просто чуть больше таланта, что мне нравится в игроках. В этом и причина», — приводит слова Руни Goal.