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01:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еще один ученик Гвардиолы в Лондоне? Мареска готовится возглавить «Челси»

Интересный и неожиданный выбор лондонского клуба.

Челси
ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь

Ожидается, что на этой неделе «Челси» возглавит тренер «Лестера» Энцо Мареска. Об этом сообщили инсайдер Фабрицио Романо и другие авторитетные британские источники. Переговоры между лондонским клубом и итальянским специалистом близки к завершению, осталось лишь договориться с «лисами» о финансовой компенсации. Речь идет о 10 миллионах евро.

44-летний итальянец имеет не самый большой опыт самостоятельной работы, но азы профессии постигал по конспектам своего хорошего друга Пепа Гвардиолы.

Почему руководство «Челси» решило сделать ставку именно на него и дать ему контракт на пять лет?

Восхищался Пепом, когда играл за «Севилью»

Игровая карьера у Марески получилась не самой яркой: один год в «Вест Бромвиче», пять лет в роли запасного в «Ювентусе», а затем скитания по испанским и итальянским середнякам. Хотя многим он запомнился по выступлениям за «Севилью», с которой завоевал немало трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.

Именно в конце 2000-х, когда Энцо играл за андалусийцев, он познакомился с Гвардиолой. Испанец в то время создал, возможно, сильнейшую «Барселону» в истории, чем восхитил Мареску. Тогда футболист понял, что хочет стать тренером и попасть хотя бы на одну тренировку к Пепу.

Тренерские курсы экс-игрок «Ювентуса» начал в Испании и вскоре произвел огромное впечатление на своих коллег и преподавателей, написав диссертацию «Футбол и шахматы». В своей работе Энцо указал на огромную связь между двумя видами спорта и отдельно отметил, что больше всего на гроссмейстера в современном футболе похож Гвардиола.

«Пеп ведет себя как настоящий шахматист: готовится к сопернику, просчитывает его ходы и предугадывает следующие действия. Я мечтаю приблизиться к его пониманию и чтению игры», — говорил Мареска.

Под крылом у Гвардиолы

С 2017 по 2020 год Энцо работал в тренерских штабах «Асколи», «Севильи» и «Вест Хэма», а затем раздался звонок, изменивший его жизнь. Конечно, от Гвардиолы, пригласившего его в «Сити».

Итальянцу доверили молодежку, которая до его появления ни разу не выигрывала чемпионат. Подопечные Марески прервали неудачную тенденцию, взяв золото, опередив при этом «Челси» аж на 14 очков.

Энцо перестроил команду и использовал пять схем за сезон. Молодые футболисты прониклись уважением к нему, поскольку тренер прививал им дух победителей, заряжал уверенностью, при этом оставаясь с ними на одной волне. После золотого матча Мареска принес в раздевалку бургеры, а затем угостил фастфудом журналистов, извинившись за опоздание на пресс-конференцию.

Успех молодого специалиста быстро заметили в Италии. Энцо пригласили в «Парму», но ничего хорошего из этого не вышло. Четыре победы в 14 матчах и увольнение.

После неудачи на родине Мареска вернулся в «Манчестер Сити», снова по приглашению Пепа, став ассистентом в главной команде. В сезоне-2022/23 его можно было заметить на скамейке рядом с Гвардиолой, а иногда даже перепутать. Они пугающе похожи внешне: оба лысые и носят седую бороду.

Завершив вместе с «Сити» триумфальный сезон, Энцо предпринял вторую попытку уйти в сольное плавание, став главным тренером «Лестера». На этот раз получилось более чем успешно — итальянец сразу вывел команду в АПЛ, причем с первого места.

«Я в восторге от работы, которую проделал Мареска. Есть ощущение, что он станет выдающимся тренером», — комментировал успехи своего друга Пеп.

Чего ждать от Марески в «Челси»?

Назначение Энцо станет неожиданностью, поскольку итальянец не был среди главных кандидатов на эту должность. Болельщики синих, безусловно, будут сомневаться и задавать много вопросов. И их можно понять: они устали от метаний из стороны в сторону и хотят стабильности.

Но карьера Марески показывает, насколько он предан работе и голоден до успеха. Энцо называют настоящим трудоголиком, дотошным гиком, который спрашивает с каждого игрока по максимуму. Возможно, именно такой тренер сейчас нужен «Челси».

Его «Лестер» играл по схеме 4−3−3, которая трансформировалась в 4−5−1 без мяча и 3−2−5 при владении. Как правило, во время атаки один из крайних защитников смещался в центр и становился вторым хавбеком перед тройкой сзади, а две «восьмерки» поднимались выше к линии нападения.

Мареска ставит атакующий стиль, основанный на тотальном контроле мяча. Все по заветам Гвардиолы.

«Он привержен своей философии. В январе после победы над “Суонси” (3:1) Энцо пригрозил уйти из “Лестера”, если почувствует, что кто-то ставит под сомнение его идею. Он не собирается менять свой подход. У него есть тонкие вариации, но на поле всегда будут один форвард, один опорник с инвертированным защитником и два вингера. Это его идея, и он верит в нее до конца», — пишет The Athletic.

Нет сомнений, что Мареска продолжит следовать своим принципам на «Стэмфорд Бридж». Вместе с ним в столицу приедут и его помощники, в том числе экс-вратарь «Челси» Вилли Кабальеро, который также восхищается идеями Гвардиолы.

Энцо потребуется время, чтобы построить команду и внедрить свою игровую философию. Также ему нужно будет справиться с высокими ожиданиями со стороны фанатов и руководства клуба.

В синей части Лондона сейчас скрещивают пальцы и надеются, что получится так же круто, как у «Арсенала» с Микелем Артетой. Не исключено, что в следующем сезоне очередную попытку сбросить Пепа с трона предпримут уже два его бывших помощника. Ассистенты тренера «Манчестер Сити» пользуются большим спросом.

Роман Кольцов

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