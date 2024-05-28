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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Баварии» подтвердили назначение Компани на должность нового тренера

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что бельгийский специалист Венсан Компани станет новым главным тренером мюнхенского клуба.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь

«Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» достигла полной договорённости с «Бёрнли» по сумме компенсации за досрочный разрыв контракта с главным тренером английского клуба Венсаном Компани. Отмечалось, что «Бавария» выплатит «Бёрнли» компенсацию в размере € 10−12 млн. Бельгийский специалист заключит трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

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