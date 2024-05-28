В «Баварии» подтвердили назначение Компани на должность нового тренера

«Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky в соцсети Х (ранее Twitter).