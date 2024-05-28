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28 мая, источник: Спорт-Экспресс

Каррера ответил на вопрос, похорошела ли Москва при Собянине

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» высказался о времяпрепровождении в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве просто чудесно! Я уезжаю сегодня. Похорошела ли Москва при Собянине? Да, очень сильно!» — сказал Каррера «СЭ».

Ранее Каррера стал специальным гостем премии Winline Герои РПЛ, которая состоялась в воскресенье, 26 мая, в Москве.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

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