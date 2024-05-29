Беллингема признали лучшим футболистом чемпионата Испании

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. В минувшем сезоне он забил 19 голов в 28 матчах чемпионата Испании, который завершился чемпионством мадридского клуба. Год назад Беллингем был признан лучшим футболистом Бундеслиги.