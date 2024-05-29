Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фиорентина
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Беллингема признали лучшим футболистом чемпионата Испании

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Английский полузащитник мадридского «Реала» признан лучшим футболистом сезона-2023/24 в чемпионате Испании, сообщается в соцсети X Ла Лиги.

Реал
Барселона
ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Реал"

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. В минувшем сезоне он забил 19 голов в 28 матчах чемпионата Испании, который завершился чемпионством мадридского клуба. Год назад Беллингем был признан лучшим футболистом Бундеслиги.

Лучшим молодым футболистом сезона признан 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, который забил пять мячей в 37 матчах.

Лучшим тренером сезона стал Анхель Мичел, под руководством которого «Жирона» заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги и впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов.

Автором лучшего гола признан защитник «Осасуны» Хесус Аресо за мяч в ворота «Хетафе».

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Я не мажорка': Усачева о жуткой травме, больших деньгах и олдах Тутберидзе
Майку Тайсону потребовалась помощь врачей в самолете
В Финляндии пришли в ярость из-за рейтинга сборной России
Иностранца, оскорбившего девушку-бойца из UFC, выдворили из России
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь