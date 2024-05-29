Беллингема признали лучшим футболистом чемпионата Испании
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Английский полузащитник мадридского «Реала» признан лучшим футболистом сезона-2023/24 в чемпионате Испании, сообщается в соцсети X Ла Лиги.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Английский полузащитник мадридского «Реала» признан лучшим футболистом сезона-2023/24 в чемпионате Испании, сообщается в соцсети X Ла Лиги.
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. В минувшем сезоне он забил 19 голов в 28 матчах чемпионата Испании, который завершился чемпионством мадридского клуба. Год назад Беллингем был признан лучшим футболистом Бундеслиги.
Лучшим молодым футболистом сезона признан 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, который забил пять мячей в 37 матчах.
Лучшим тренером сезона стал Анхель Мичел, под руководством которого «Жирона» заняла третье место в турнирной таблице Ла Лиги и впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов.
Автором лучшего гола признан защитник «Осасуны» Хесус Аресо за мяч в ворота «Хетафе».