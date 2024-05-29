Сафонов против Головина за Суперкубок Франции? Ждем 11 августа! | Источник: Спорт-Экспресс

Кто там показывает Суперкубок Франции? Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет 11 августа, в нем, весьма вероятно, мы увидим на поле противостояние Сафонова и Головина.

То, что еще вчера казалось невероятным, сегодня — фактически свершившийся факт. Голкипер сборной России и «Краснодара» уже в Париже — до подписания контракта осталось пройти медосмотр. В 99 процентах случаев это формальность, а о хронических болезнях Сафонова нам ничего не известно, так что это только вопрос дней, а то и часов — объявление об одном из самых громких трансферов в российской истории. А инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что и бумаги уже подписаны. В Краснодар отправятся 18 миллионов евро плюс бонусы, в «ПСЖ» отдаем первого номера России.

Да, на твердую позицию второго номера за спиной Джиджи Доннаруммы. Авторитетного голкипера национальной команды Италии, звезды мирового масштаба. Но, во-первых, есть травмы и дисквалификации. Во-вторых, ротация в клубе, который играет на несколько фронтов. А в-третьих, здоровая конкуренция. Доннарумма тоже ошибается, в чем мы убеждались не раз и не два. Кто, скажем, мог предположить еще не так давно, что Лунин в «Реале» обойдет Кепу? Карло Анчелотти не слишком жаловал украинца. И что теперь?

Соперничество с Доннаруммой в любом случае двинет Сафонова вперед. А играть он может уже совсем скоро. Скажем, упомянутый матч «ПСЖ» — «Монако» за Суперкубок Франции пройдет в Пекине. Реален ли вариант, что Джиджи к 11 августа еще не будет готов? Вполне. Особенно если сборная Италии выйдет в финал Евро, назначенный на 14 июля. После тяжелого турнира потребуется отпуск, потом набрать форму… Все это время на сборах россиянин будет наигрываться первым номером.

Несмотря на все политические заявления, наших в топ-чемпионатах все больше и больше. Вслед за Захаряном («Реал Сосьедад») и Кузяевым («Гавр») теперь у России есть представитель и в таком клубе-монстре, как «ПСЖ».

Сафонов в любом случае получит игровое время. Главное — грамотно им распоряжаться. Дерзай, Матвей!