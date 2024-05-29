Чемпион Европы по футболу итальянец Бонуччи объявил о завершении карьеры

ТАСС, 29 мая. Итальянский защитник Леонардо Бонуччи принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бонуччи 37 лет, на протяжении большей части карьеры он выступал за «Ювентус», с которым восемь раз становился чемпионом Италии, четыре — обладателем кубка страны, пять — суперкубка. Еще один титул чемпиона Италии Бонуччи выиграл в составе «Интера». Также он в разное время выступал за итальянские «Милан», «Тревизо», «Бари», «Дженоа» и «Пизу». Сезон-2023/24 защитник начал в составе германского «Униона», а затем перешел в турецкий «Фенербахче».