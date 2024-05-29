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20:47 (мск), источник: ТАСС

Чемпион Европы по футболу итальянец Бонуччи объявил о завершении карьеры

В сезоне-2023/24 защитник выступал за германский «Унион» и турецкий «Фенербахче».

Источник: AP 2023

ТАСС, 29 мая. Итальянский защитник Леонардо Бонуччи принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бонуччи 37 лет, на протяжении большей части карьеры он выступал за «Ювентус», с которым восемь раз становился чемпионом Италии, четыре — обладателем кубка страны, пять — суперкубка. Еще один титул чемпиона Италии Бонуччи выиграл в составе «Интера». Также он в разное время выступал за итальянские «Милан», «Тревизо», «Бари», «Дженоа» и «Пизу». Сезон-2023/24 защитник начал в составе германского «Униона», а затем перешел в турецкий «Фенербахче».

За сборную Италии Бонуччи провел 121 матч, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. В 2021 году защитник стал чемпионом Европы, до этого на его счету было серебро континентального первенства (2012), а также бронзовые награды Кубка конфедераций (2013) и Лиги наций (2021, 2023).

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