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20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Баварии» выбрало Компани после разговора с Гвардиолой — The Athletic

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани привлёк клуб из-за одобрения со стороны возглавляющего «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, сообщает интернет-издание The Athletic.

Бавария
Манчестер Сити
Руководство «Баварии» выбрало Компани после разговора с Гвардиолой — The Athletic | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, мюнхенцы поинтересовались мнением Пепа, и он с восторгом отозвался о своём бывшем игроке. Несмотря на то что «Бёрнли» Компани вылетел из АПЛ, эта команда владела мячом, неустанно прессинговала и навязывала соперникам свою игру.

Хотя тактика и построение не были главными приоритетами «Баварии» при назначении, соответствие игры Компани как нынешнему составу, так и ожидаемому от них стилю во многом развеяло сомнения в его отношении. В «Баварии» также считают, что он является развивающимся тренером.

38-летний бельгиец подписал соглашение с командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.

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