Руководство «Баварии» выбрало Компани после разговора с Гвардиолой — The Athletic | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, мюнхенцы поинтересовались мнением Пепа, и он с восторгом отозвался о своём бывшем игроке. Несмотря на то что «Бёрнли» Компани вылетел из АПЛ, эта команда владела мячом, неустанно прессинговала и навязывала соперникам свою игру.

Хотя тактика и построение не были главными приоритетами «Баварии» при назначении, соответствие игры Компани как нынешнему составу, так и ожидаемому от них стилю во многом развеяло сомнения в его отношении. В «Баварии» также считают, что он является развивающимся тренером.