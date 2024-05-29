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29 мая, источник: Чемпионат.com

Кайл Уокер назвал лучшего правого защитника в мире

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился мнением о том, кого считает идеальным правым защитником.

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Кайл Уокер назвал лучшего правого защитника в мире | Источник: Чемпионат.com

«Рис Джеймс. У него есть всё. Если бы мне представилась возможность создать совершенного правого защитника, вышел бы он. Джеймс защищается, атакует, одарён технически, владеет обеими ногами. Также полезен при стандартах. Быстрый. Если бы я создавал эталонного игрока, то взял бы свою мощь, скорость Хакими, технику Канселу, пасы Трента, наверное, ментальность Карвахаля, а также футбольный интеллект Риса, он долгое время играл в полузащите. Но если бы была задача собрать их всех в одного человека, то получился бы Джеймс», — сказал Уокер на подкасте BBC.

Напомним, в нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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