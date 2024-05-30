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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

В федерации сделали заявление по скандалу в Кубке Казахстана по футболу

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) выступили с заявлением по поводу первого матча «Тобола» и «Атырау» в рамках ½ финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: КФФ

Встреча завершилась победой костанайцев — 2:0. Однако после игры в официальном протоколе счет изменился на 1:0.

«29 мая 2024 года в городе Костанай состоялся матч в рамках полуфинала Кубка Казахстана по футболу между командами “Тобол” и “Атырау”. Игра завершилась победой костанайской команды со счетом 1:0. На 85-й минуте матча главный рефери Артем Кучин после консультации с арбитром VAR Данияром Сахи принял решение отменить второй гол игрока команды “Тобол” Жаслана Жумашева из-за нарушения правил (игра рукой). В связи с технической проблемой данный эпизод с решением главного арбитра не был показан в прямом эфире», — говорится в заявлении КФФ.

Напомним, что ответный матч команд состоится 19 июня.

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