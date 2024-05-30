Роналду забил больше всех, но остался без чемпионства. Итоги сезона в Саудовской Аравии

Сезон в Саудовской Аравии подошёл к концу. Чемпионат завершён, а до финала Кубка осталось совсем чуть-чуть (он пройдёт 31 мая). Подводим итоги лиги, в которую переехало множество звёзд.

Чемпион

Доминирование. Таким словом можно описать титул «Аль-Хиляля». Перед стартом сезона клуб из Эр-Рияда пригласил Жорже Жезуша на пост главного тренера и потратил на новичков € 353 млн. Самый дорогой новобранец команды сломался ещё в октябре. Неймар (за него заплатили € 90 млн) получил тяжёлую травму и отыграл за «Аль-Хиляль» всего три матча в чемпионате. Но команда не заметила потери. «Аль-Хиляль» набрал космические 96 очков (31 победа, три ничьих, 0 поражений) и забил больше всех в чемпионате (101 мяч). Команда Жезуша «привезла» ближайшему преследователю 14 очков.

Насколько хороши были звёздные новички? Александр Митрович, Малком и Сергей Милинкович забили 54 мяча на троих, Рубен Невеш отдал 12 голевых передач, а вратарь Яссин Боно 15 раз отыграл «на ноль». Продуктивная игра легионеров привела к тому, что команда завоевала чемпионский титул в четвёртый раз за пять лет. Плюс «Аль-Хиляль» выиграл Суперкубок Саудовской Аравии и добрался до финала Кубка страны (матч пройдёт 31 мая). Не исключено, что клуб из Эр-Рияда оформит «золотой» хет-трик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241543&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто ещё попал в Лигу чемпионов АФК

Саудовская Аравия делегирует в новый розыгрыш турнира трёх представителей. Помимо «Аль-Хиляля», там сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Клуб из Эр-Рияда выдал неплохие цифры — 26 побед, 82 очка, 100 забитых мячей. Правда, «Аль-Наср» достаточно много пропускал (42 мяча) — по этому показателю он не попал даже в топ-3. Возможно, «Аль-Наср» и стал бы чемпионом, не будь в лиге такого феноменального «Аль-Хиляля». Второе место «Аль-Насра» не вызывает никаких вопросов, ведь ближайший преследователь отстал на 17 очков. Впрочем, не исключено, что клуб завершит сезон без единого трофея. Но у команды Луиша Каштру есть ещё один шанс — 31 мая она сыграет в финале Кубка Саудовской Аравии.

«Аль-Ахли» также залетел в топ-3 и в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Любопытно, что лучшим снайпером команды стал Фирас Аль-Бурайкан (13 голов). И это несмотря на присутствие Рияда Мареза и Роберто Фирмино. Бразилец, кстати, забил всего девять мячей (три — ещё в 1-м туре). Третье место «Аль-Ахли» можно признать успешным результатом, учитывая, что в прошлом сезоне команда выступала во втором по силе дивизионе. «Аль-Ахли» провёл первый год под руководством Маттиаса Яйссле.

А что «Аль-Иттихад»?

Действующий чемпион лиги провалил нынешний сезон. Карим Бензема отыграл всего 21 матч и забил девять мячей. Наверняка от француза ждали большего. «Аль-Иттихаду» не помогла смена главного тренера — команда заняла только пятое место в таблице. Таким образом, клуб из Джидды пролетел не только мимо Лиги чемпионов, но и мимо всех международных турниров. Он оказался бы в азиатском аналоге Лиги Европы, если бы занял хотя бы четвёртое место в таблице. Периодически всплывает информация о возможном уходе Бензема, а брат футболиста открыто выражает недовольство тем, как Карима использует тренерский штаб. Не исключено, что звёздный француз больше не сыграет за «Аль-Иттихад».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241410&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гонка бомбардиров

Криштиану Роналду штампует голы и в 39 лет, пусть он уже и не играет в топ-лигах Европы. Португалец провёл 31 матч в чемпионате Саудовской Аравии и не забивал только в девяти из них. 35 голов — рекордный показатель в истории лиги. А всего в этом сезоне у Криштиану 44 забитых мяча. А сколько трофеев у его команды? Пока 0. Но всё можно исправить 31 мая, когда пройдёт финал Кубка.

Вторым в списке снайперов стал Александр Митрович. Серб наколотил 28 голов. Хороший результат, но он не смог тягаться с Роналду. И это с учётом того, что Митрович забил 11 мячей с пенальти, а португалец — восемь. Третье место поделили бывший спартаковец Фэшн Сакала и Абдерразак Хамдалла. Первый клуб выступает за клуб «Аль-Фейха», второй — за «Аль-Иттихад».

Сакала, отыгравший в своё время 35 матчей за вторую команду «Спартака», оказался очень продуктивен на финише сезона. Нападающий выдал голевую серию из семи матчей — на этот отрезке он отличился девять раз. А ещё Фэшн часто забивал с игры — за весь сезон у него всего два гола с пенальти. 33-летний марокканец Хамдалла мог оказаться на чистом третьем месте, однако пропустил концовку сезона (пять матчей) из-за травмы.

Экс-зенитовец Малком забил 15 мячей. Это второй результат в «Аль-Хиляле» и седьмой — во всей лиге. Кстати, бразилец с российским паспортом ни разу не забивал с пенальти. Это уникальный показатель для первой десятки списка бомбардиров саудовской лиги. Малком играл в первом круге продуктивнее, нежели во втором. Он забил девять мячей на отрезке с 1-го по 15-й тур и шесть — с 16-го по 30-й. Но самое главное, что Малком стал чемпионом в первый же год нахождения в Саудовской Аравии.

Бывшие легионеры РПЛ не спасли «Абху» от вылета

Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано имеют опыт выступления в России. Поляк играл за «Локомотив» и «Краснодар», а африканец бегал в составе железнодорожников. Прошедший сезон они провели в Саудовской Аравии, где вместе играли за клуб «Абха». Оба были футболистами основной обоймы. Крыховяк занял второе место в команде по минутам на поле, а Камано — шестое. Гжегож — лучший футболист «Абхи» по голам (девять). Тем не менее, несмотря на старания знакомых нам футболистов, их команда покидает элитный дивизион. «Абха» заняла третье с конца место в таблице, а от спасительной черты отстала всего лишь на одно очко. Контракт Крыховяка истекает ближайшим летом, Камано — через год.