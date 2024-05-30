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20:14 (мск), источник: Sport24

«У меня была депрессия — я начал много пить». Откровенное признание Обамеянга о карьере в АПЛ

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что испытывал депрессию в период игры за «Арсенал» (2018−2021).

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«Это был тяжелый, трудный период. Он начался незадолго до того, как я ушел из “Арсенала”. Так что да, это была депрессия, и я думаю, что это связано с моими родителями. Это влияет на мужчину, и это нормально.

Есть вещи, которые серьезно отличаются от вашей повседневной жизни. Например, я начал много пить.

Часто мы говорим, что нам нужно поговорить об этом. В этом нет ничего постыдного. Даже если я этого не делал, я знаю, что это действительно может помочь. Людям нужно рассказать об этом. Если бы я это сделал, я думаю, это пошло бы мне на пользу. Мне нужно было немного бодрости, чтобы заново открыть для себя радость победы в матче", — цитирует Обамеянга RMC Sport.

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