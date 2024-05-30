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20:20 (мск), источник: Sport24

«Я никому не желаю подобного». Мбаппе рассказал, почему он не ушел из «ПСЖ» в 2022 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему он принял решение продлить контракт с парижанами в 2022 году.

ПСЖ
Реал

«Это было больше, чем просто “ПСЖ”, в то время проходил чемпионат мира в Катаре, вокруг этого было много чего. Это было большое и трудное решение. Это было очень трудно для 20-летнего парня (ему было 23. — Прим.). Но я ни о чем не жалею. В карьере приходится принимать трудные решения, и я это сделал. После этого я стал лучшим бомбардиром в истории “ПСЖ”. Я просто хочу вспомнить хорошее. Конечно, это была непростая ситуация, я никому не желаю подобного», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Француз покинет свою нынешнюю команду летом по истечении контракта. Сообщалось, что он станет игроком «Реала», о чем официально объявят до начала Евро-2024.

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