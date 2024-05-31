«Ты воткнул нож мне в спину». Обамеянг рассказал о конфликте с Артетой | Источник: Чемпионат.com

«Я приезжаю [на базу], тренер заканчивает совещание, затем он хватает меня и орёт на меня как сумасшедший: “Ты воткнул нож мне в спину. Ты не можешь так поступать со мной, учитывая времена, которые мы переживаем”.

В тот момент я сказал себе, что не буду отвечать ему, потому что это плохо закончится. Я не ходил ни на какие вечеринки. Он очень хорошо знает причину моего отсутствия, поэтому я не понимал, почему он читает мне такую лекцию.

Затем я шёл домой, и мне позвонил врач, который сказал: «Завтра тренер не хочет видеть тебя». Я согласился с этим и знал, что приближается следующий матч. Тогда я сказал себе: «Чёрт возьми, снова все будут говорить об этом, это будет полный бардак, что за безумие?» — приводит слова Обамеянга Goal со ссылкой на Colinterview.

Нападающий выступал за «Арсенал» с 2018 по 2022 год.