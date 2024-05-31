Пике находится под следствием по делу о коррупции в испанском футболе

Контракты на 40 млн евро в 2018 году подписал на тот момент президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес при посредничестве компании Kosmos, которая принадлежит Пике.

Суд заявил, что в контрактах, включавших пункт о «гарантированной выплате компании Kosmos комиссионных в размере 4 млн евро в год», имеются «возможные нарушения с уголовными последствиями».

В этой связи суд включил бывшего игрока сборной Испании в группу лиц, в отношении которых ведется официальное расследование по делу о предполагаемом мошенничестве.

Испанские правоохранители начали расследование в 2022 году, когда достоянием общественности стала запись разговора Рубиалеса и Пике, обсуждавших многомиллионные вознаграждения.