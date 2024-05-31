СМИ раскрыли, почему «Барселона» не может заявить тренерский штаб Флика

Источник: Сайт сборной Германии по футболу

Флик был назначен новым главным тренером «Барселоны» в среду, 29 мая. Контракт немецкого специалиста рассчитан до 2026 года.

Как сообщает Marca, из-за финансовых проблем клуб не может зарегистрировать новый тренерский штаб, а также внести в заявку на следующий сезон нескольких футболистов из нынешнего состава. «Барселоне» необходимо либо срочно повысить доходы, либо разгрузить фонд заработной платы за счет продажи имеющихся футболистов.

Также отмечается, что в настоящий момент «Барселона» судится с компанией Libero Football Finance из-за невыплаченных за прошлый год 40 млн евро за продажу акций Barca Media. В 2024 году компания должна будет выплатить «сине-гранатовым» 60 млн евро. Также «Барселона» рассчитывает заключить новый контракт с производителем атрибутики Nike с подписным бонусом в 100 млн евро.

Об отставке предшественника Флика Хави было объявлено 24 мая. 17 мая испанские СМИ сообщили, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил уволить специалиста, после того как Хави раскритиковал финансовое положение «Барселоны», отметив, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать с европейскими топ-клубами и мадридским «Реалом» из-за ограниченности в игровых ресурсах.