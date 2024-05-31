Неймар порезал шины на автомобиле одноклубника, отомстив за шутку

Источник: Соцсети

По информации источника, Неймар таким образом решил отомстить Лоди за то, что тот на крепкий узел завязал шнурки на его обуви.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года из французского «Пари Сен-Жермен» и успел провести за команду пять матчей. Затем он получил травму колена и с тех пор не выступал за клуб из Саудовской Аравии.

В 2017 году Неймар перешел за рекордные 222 миллиона евро в «ПСЖ» из «Барселоны». Неймар является двукратным чемпионом Испании, пятикратным чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Кубка Либертадорес в составе «Сантоса». Вместе со сборной Бразилии он стал победителем домашних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.