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05:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар порезал шины на автомобиле одноклубника, отомстив за шутку

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар порезал шины автомобиля своего одноклубника и соотечественника Ренана Лоди, отомстив за его неудачную шутку, соответствующее видео опубликовано на странице Actu Foot в соцсети Х.

Источник: Соцсети

По информации источника, Неймар таким образом решил отомстить Лоди за то, что тот на крепкий узел завязал шнурки на его обуви.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года из французского «Пари Сен-Жермен» и успел провести за команду пять матчей. Затем он получил травму колена и с тех пор не выступал за клуб из Саудовской Аравии.

В 2017 году Неймар перешел за рекордные 222 миллиона евро в «ПСЖ» из «Барселоны». Неймар является двукратным чемпионом Испании, пятикратным чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладателем Кубка Либертадорес в составе «Сантоса». Вместе со сборной Бразилии он стал победителем домашних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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