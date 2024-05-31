СМИ раскрыли, сколько «Реал» получит от концертов Свифт на его стадионе

Согласно соглашению, подписанным между президентом «Реала» Флорентино Пересом и американскими компаниями Sixth Street и Legends Hospitality, 70% доходов с доходов мероприятий будут поступать на счет мадридской команды.

Общий доход от концертов Тейлор Свифт в Мадриде составляет 13 миллионов евро. Таким образом, «королевский клуб» получит около 9,1 миллиона евро за выступления американки на «Сантьяго Бернабеу». Отмечается, что у «Реала» и американских компаний также имеется соглашение размером в 360 миллионов евро на любые другие мероприятия, которые пройдут на стадионе «сливочных».

В апреле Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes. В начале февраля она завоевала «Грэмми» в категории «Лучший альбом года» за Midnights, а в декабре прошлого года она возглавила рейтинг «Человек года» по версии журнала Time.