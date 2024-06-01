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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ», пишут СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия дал согласие на переход во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe.

ПСЖ
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Источник: AP 2023

По информации издания, 23-летний футболист сообщил о своем решении руководству «ПСЖ». Отмечается, что парижскому клубу на данный момент необходимо договориться с неаполитанской командой о трансфере игрока.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Пари Сен-Жермен» сделал предложение итальянскому «Наполи» в 100 миллионов евро за Кварацхелию.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он стал с неаполитанцами чемпионом Италии, а также был признан лучшим футболистом Серии A. В этом сезоне на счету полузащитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

Кварацхелия перебрался из чемпионата Грузии в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в феврале 2019 года и сначала выступал за московский «Локомотив», а затем, летом 2019 года, стал игроком «Рубина». Грузинский игрок покинул состав «Рубина» в марте 2022 года, воспользовавшись специальным разрешением ФИФА из-за ситуации на Украине.

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