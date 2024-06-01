Анчелотти — об увольнении Хави: Думаю, это хорошо и для него, и для «Барселоны»

«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймет, что это часть работы.



Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в “Наполи”, в “Баварии”, в “Челси”. Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для “Барселоны”», — приводит слова Анчелотти AS.