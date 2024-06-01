Анчелотти — об увольнении Хави: Думаю, это хорошо и для него, и для «Барселоны»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны».
Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны».
«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймет, что это часть работы.
Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в “Наполи”, в “Баварии”, в “Челси”. Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для “Барселоны”», — приводит слова Анчелотти AS.
В мае «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. Он возглавлял клуб с 2021 года, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании.