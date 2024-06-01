Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Реал
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:48 (мск), источник: Sport24

Анчелотти — об увольнении Хави: Думаю, это хорошо и для него, и для «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны».

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Барселона"

«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймет, что это часть работы.

Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в “Наполи”, в “Баварии”, в “Челси”. Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для “Барселоны”», — приводит слова Анчелотти AS.

В мае «Барселона» объявила об увольнении Хави с поста главного тренера. Он возглавлял клуб с 2021 года, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Читайте также от «Sport24»
«Именно поэтому она моя супруга». Муж русской красавицы-модели прокомментировал ее видео с отдыха на Мальдивах
«При ее виде Папа Римский изъяснился б матом». Александра Албу показала убойную фигуру в купальнике
«Классная киска». Русская спортсменка устроила жаркую фотосессию
«Редкий мужчина не падает к ее ногам». Виктория Лопырева наглядно ответила, сколько раз ей делали предложение
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь