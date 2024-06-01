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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» официально вышел из Суперлиги и вернулся в Европейскую ассоциацию клубов

«Ювентус» подал заявку на возвращение в Европейскую ассоциацию клубов (ECA) после того, как вышел из проекта Суперлиги.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» официально вышел из Суперлиги и вернулся в Европейскую ассоциацию клубов | Источник: Чемпионат.com

Об этом информирует сайт ECA.

Сообщается, что сегодня, 1 июня, состоялась встреча исполкома ECA, на которой присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин и генеральный секретарь этой организации Маттиас Графстрём.

В начале встречи к присутствующим обратился председатель ECA Насер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «ПСЖ», который сказал: «Я начинаю встречу с очень важной новости — после нескольких недавних встреч с руководством и владельцами я рад сообщить, что “Ювентус” подал запрос о повторном присоединении к ECA, который будет оформлен в ближайшее время», — сказано на сайте ECA.

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