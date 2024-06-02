Кажется, «Реал» ждут проблемы после победы в ЛЧ. Есть 2 серьезные причины для беспокойства

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Летом 2023-го из «Реала» ушёл Карим Бензема. Было много вопросов, что ждёт команду дальше. Как Карло Анчелотти её перестроит? Как он по-новому распределит роли в атаке? Подобные сомнения абсолютно нормальны, когда уходит игрок калибра Бензема. Игрок, который, несмотря на возраст, делает разницу как мало кто в мире.

Анчелотти выкрутился блестяще. Он поменял схему, срастил Джуда Беллингема, Винисиуса и Родриго. И с обновлённой атакой «Реал» взял три трофея из четырёх. Дон Карло снова всех переиграл.

На фоне такого сладкого окончания сезона даже неловко рассуждать, что «Реал» совсем скоро могут ждать новые и очень болезненные тектонические сдвиги. Вероятно, даже более болезненные, чем после ухода Бензема, изменения схемы и интеграции Беллингема.

Перестройка в «Реале» идёт уже достаточно давно. Она началась при позднем Зинедине Зидане, а в активную фазу перешла, уже когда вернулся Анчелотти. Клуб всё делает максимально грамотно: одна команда прорастает из-под другой. Лидеры постепенно меняются, молодые игроки напитываются мудростью Луки Модрича, Тони Крооса, Дани Карвахаля и других носителей победных традиций «Мадрида».

Но есть ощущение, что лето-2024 может стать для «Реала» самым турбулентным за всё время этой перестройки. И на то есть две ключевые причины.

Во-первых, завершает карьеру Кроос. Он мог сделать это и раньше, но всё же решил порадовать нас своей игрой чуть дольше. И за это поклон Тони прямо в его олдскульные бутсы! Кроос незаменим. Он незаменим не в «Реале» — он незаменим в принципе. Таких больше нет. Абсолютно штучный товар. Коллекционный Rolex от мира футбола.

«Реал» наверняка вывалил бы любые деньги за футболиста, который взял бы на себя функции Крооса. Но такого футболиста, кажется, нет. Нет ни в самом «Реале», ни на стороне. Наверное, можно найти аналоги. Но это будет сродни покупке реплики на вещевом рынке вместо оригинала из бутика.

До кучи — ещё и Модричу скоро 39. Он, судя по всему, остаётся. Но ему уже тяжело. Лука по-прежнему даёт высочайший уровень. Но проблема в том, что он не может давать его так же часто, как хотя бы два-три года назад. Время не щадит никого. В этом сезоне Модрич играл очень дозированно. Вероятно, в сезоне следующем его игровое время сократится ещё сильнее. 39 лет — ничего с этим не сделаешь.

Итог: Кроос уходит, Модрич по сравнению с прошлым сезоном стал на год старше. Можно ли перераспределить функции Крооса, перестроив схему? По примеру того, как это получилось с нападением после ухода Бензема. Может, и можно. Но как… Вероятно, у Карло и Давиде Анчелотти есть какие-то намётки. Но пока они их не запалили.

И второе. Судя по всему, всё-таки приезжает Мбаппе. Эта сага тянулась, как хорошо размятая во рту жвачка. Но вот она, кажется, подходит к концу. Килиан — блестящий игрок. Но как интегрировать его в состав?

Чтобы интегрировать Беллингема, отцу и сыну Анчелотти пришлось предпринять некоторые усилия. Возможно, и без святого духа не обошлось. Но факт в том, что в атаке после ухода Бензема было свободное место. Причём именно для звезды. И Джуд это место занял.

Сейчас вроде как никто из атакующих звёзд «Реал» не покидает. Более того, помимо Мбаппе, приезжает ещё и вундеркинд Эндрик. Да ещё Хоселу, аренда которого скоро закончится, могут подписать на постоянной основе.

Плюс есть Арда Гюлер. Он, пожалуй, пока сыроват для основы, но всё равно уже многое может. И есть Браим Диас, который провёл очень мощный сезон и который может закрыть почти любую позицию в атаке.

Куда девать Мбаппе? В существующей схеме ему нет места. Если взять стартовый состав «Реала», в атаке никто не выпадает. Кого сажать на лавку? Винисиуса? Родриго? Беллингема? Или опять придумывать новую схему? Если так, это будет выглядеть как попытка починить то, что и так отлично работает.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241528&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Важно учитывать и эмоциональный фактор. Большие звёзды — это большие эго. «Реал» — суперуспешная команда звёзд, которая только что выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Есть подозрение, что у неё всё в порядке. И игроки «Реала» прекрасно это знают. Для них не секрет, что они в топе.

И тут приезжает ещё одна звезда. Звезда, за которую долго бились. Да ещё, говорят, на самую большую в «Реале» зарплату. Такой футболист не может не играть. Он может прийти только в старт. И вот представьте себе реакцию тех, кто уже в команде. Совсем не факт, что она будет позитивной.

Карло Анчелотти — признанный мастер коммуникаций. Он лучше всех в мире работает со звёздами и создаёт им комфорт. Коммуникативные навыки Карло — один из столпов нынешнего успеха «Реала». Но Мбаппе — это даже для Анчи задачка со звёздочкой. Вписать его в игру, сохранить баланс и сделать так, чтобы никто в коллективе не был обижен, — итальянца ждёт, возможно, один из самых сложных челленджей в его длинной карьере.

Трудно представить, что Мбаппе взяли без согласования с Анчелотти. Значит, Карло понимает, что с ним делать. Очень здорово, если так. И посмотреть на это будет очень интересно. Но пока очень много вопросов. Как будто бы слишком много для ситуации, когда приходит звезда, которая сразу может дать высочайшее качество. Возможные негативные последствия как будто нивелируют всё то хорошее, что Мбаппе может дать.

Впрочем, пока это только опасения. На сегодняшний день «Реал» в полнейшем порядке и вовсю празднует победу в Лиге чемпионов. О том, что будет дальше, возможно, сейчас не думают даже Карло Анчелотти с Флорентино Пересом.

Но может сложиться так, что лето 2023-го, когда уходил Бензема, покажется «Реалу» лёгкой прогулкой по сравнению с тем, как всё придётся перестраивать летом 2024-го.