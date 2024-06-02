Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
26.05
Фрозиноне
Удинезе
26.05
Лацио
Сассуоло
26.05
Верона
Интер
26.05
Эмполи
Рома
26.05
Наполи
Лечче
26.05
Аталанта
Торино
25.05
Милан
Салернитана
25.05
Ювентус
Монца
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кварацхелия готов отказаться от перехода в «Пари Сен-Жермен», пишут СМИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия готов отказаться от предложения французского «Пари Сен-Жермен» и продлить контракт с клубом Серии А, сообщает Corriere dello Sport.

ПСЖ
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Сообщается, что спортивный директор «Наполи» Джованни Манна уже возобновил переговоры с агентом Кварацхелии Мамукой Джугели. Стороны обсуждают продление контракта до 2029 года и более чем двукратное увеличение зарплаты Кварацхелии, который, по данным СМИ, сейчас зарабатывает 1,3 млн евро до вычета налогов.

На решение футболиста и «Наполи» повлиял скорый приезд в Неаполь тренера Антонио Конте. Одним из условий согласия на работу экс-тренера «Ювентуса», «Интера» и «Челси» было сохранение в клубе Кварацхелии. Теперь продажа 23-летнего грузина возможна только при предложении от 150 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ». Французский клуб был готов заплатить «Наполи» 100 млн евро, а самому Кварацхелии установить зарплату в 7 млн евро в год.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, в составе которого стал чемпионом Италии и был признан лучшим футболистом Серии A по итогам сезона-2022/23. В этом сезоне на счету полузащитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Я пример человека СССР': как Дмитрий Бивол стал своим в четырех странах
Футболист был от бога: как звезду 'Зенита' сразила страшная болезнь
'Украинцы собрали на нас досье'. Интервью с боссом российской гимнастики
'Я не мажорка': Усачева о жуткой травме, больших деньгах и олдах Тутберидзе
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь