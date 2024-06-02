Кварацхелия готов отказаться от перехода в «Пари Сен-Жермен», пишут СМИ

Сообщается, что спортивный директор «Наполи» Джованни Манна уже возобновил переговоры с агентом Кварацхелии Мамукой Джугели. Стороны обсуждают продление контракта до 2029 года и более чем двукратное увеличение зарплаты Кварацхелии, который, по данным СМИ, сейчас зарабатывает 1,3 млн евро до вычета налогов.

На решение футболиста и «Наполи» повлиял скорый приезд в Неаполь тренера Антонио Конте. Одним из условий согласия на работу экс-тренера «Ювентуса», «Интера» и «Челси» было сохранение в клубе Кварацхелии. Теперь продажа 23-летнего грузина возможна только при предложении от 150 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ». Французский клуб был готов заплатить «Наполи» 100 млн евро, а самому Кварацхелии установить зарплату в 7 млн евро в год.