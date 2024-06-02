Экс-игрок «Барселоны» возглавил «Севилью»
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Севилья» назначил Франсиско Пимьенту на пост главного тренера, сообщается на сайте команды.
Барселона
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Севилья» назначил Франсиско Пимьенту на пост главного тренера, сообщается на сайте команды.
Контракт специалиста рассчитан на два сезона. Пимьента заменил Кике Санчеса, который занимал пост главного тренера «Севильи» с декабря 2023 года по 18 мая 2024 года.
Пимьенте 49 лет. Он является воспитанником «Барселоны», но провел только один матч за основу в чемпионате Испании, выступая в основном за резервные команды «сине-гранатовых». В 2018−21 годах Пимьента возглавлял резервную команду «Барселоны», а последние два года тренировал «Лас-Пальмас», с которым в сезоне-2022/23 пробился в элиту испанского футбола.