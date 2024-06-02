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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Барселоны» возглавил «Севилью»

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Севилья» назначил Франсиско Пимьенту на пост главного тренера, сообщается на сайте команды.

Барселона
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Контракт специалиста рассчитан на два сезона. Пимьента заменил Кике Санчеса, который занимал пост главного тренера «Севильи» с декабря 2023 года по 18 мая 2024 года.

Пимьенте 49 лет. Он является воспитанником «Барселоны», но провел только один матч за основу в чемпионате Испании, выступая в основном за резервные команды «сине-гранатовых». В 2018−21 годах Пимьента возглавлял резервную команду «Барселоны», а последние два года тренировал «Лас-Пальмас», с которым в сезоне-2022/23 пробился в элиту испанского футбола.

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