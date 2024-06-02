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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна зарплата, которую «ПСЖ» предлагает Кварацхелии

«ПСЖ» предлагает крайнему нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии контракт с заработной платой в размере € 7 млн в год. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

ПСЖ
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По информации источника, помимо заработной платы, парижский клуб предлагает Кварацхелии бонусы. Эти условия превышают оклад, который предлагал «Наполи» (€ 4 млн + € 1 млн бонусами).

Сообщается, что Антонио Конте, который в ближайшее время станет главным тренером «Наполи», считает Кварацхелию игроком мирового уровня и намерен сохранить его в составе. По последним данным, итальянский клуб готов увеличить своё предложение по зарплате до € 5,5 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.

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