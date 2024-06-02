Казахстанский футболист скончался в 34 года
Казахстанский футболист Олжас Алтаев скончался в возрасте 34 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского «Кайсара».
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Казахстанский футболист Олжас Алтаев скончался в возрасте 34 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского «Кайсара».
«Футбольный клуб “Кайсар” выражает соболезнования родным и близким Олжаса Алтаева в связи с его безвременной кончиной. Он выступал за “Кайсар” с 2013 по 2021 годы и внес свой вклад в достижение целей команды. Он был двукратным победителем Первой лиги и обладателем Кубка Казахстана в составе “Кайсара”. Спи спокойно, Олжас!» — гласит обращение пресс-службы «волков».
Кроме того, Алтаев выступал за «Актобе-Жас», «Астана-1964», «Ак Булак», «Байконур» и «Кызыл-Жар».