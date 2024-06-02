Казахстанский футболист скончался в 34 года

«Футбольный клуб “Кайсар” выражает соболезнования родным и близким Олжаса Алтаева в связи с его безвременной кончиной. Он выступал за “Кайсар” с 2013 по 2021 годы и внес свой вклад в достижение целей команды. Он был двукратным победителем Первой лиги и обладателем Кубка Казахстана в составе “Кайсара”. Спи спокойно, Олжас!» — гласит обращение пресс-службы «волков».