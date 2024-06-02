Драмой обернулся дебют Кержакова в «Кайрате»

Встреча в Алматы завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев клуба, в главе которых дебютировал российский специалист Александр Кержаков.

В первом тайме алматинцы обеспечили себе комфортное преимущество: на 22-й минуте счет открыл Адилет Садыбеков, а на 25-й узбекистанец Иброхимхалил Юлдошев удвоил преимущество «Кайрата».

Впрочем, на 35-й минуте грузинский легионер Имеда Ашортия сократил отставание «горняков» от «Кайрата». На 65-й Ашортия вернул карагандинцев в игру — 2:2.

Однако уже на 77-й минуте другой грузинский легионер, но уже из «Кайрата» Гиорги Зариа с пенальти вывел хозяев вперед. Окончательный результат на 81-й минуте установил Элдер Сантана — 4:2.