Имеющий российское гражданство Ондуа выиграл Кубок Швейцарии
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Серветт» в серии пенальти обыграл «Лугано» и стал обладателем Кубка Швейцарии по футболу.
Серветт Ж
Лугано
Основное и дополнительное время финальной встречи, прошедшей в Берне, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых победу одержали игроки «Серветта» — 9:8. Команды совершили по 12 ударов. В составе победителей пенальти реализовал камерунский футболист Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство.
«Серветт» стал обладателем Кубка Швейцарии впервые за 23 года. Всего у команды восемь титулов в этом турнире.