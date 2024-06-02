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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Имеющий российское гражданство Ондуа выиграл Кубок Швейцарии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. «Серветт» в серии пенальти обыграл «Лугано» и стал обладателем Кубка Швейцарии по футболу.

Серветт Ж
Лугано
Источник: Соцсети

Основное и дополнительное время финальной встречи, прошедшей в Берне, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых победу одержали игроки «Серветта» — 9:8. Команды совершили по 12 ударов. В составе победителей пенальти реализовал камерунский футболист Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство.

«Серветт» стал обладателем Кубка Швейцарии впервые за 23 года. Всего у команды восемь титулов в этом турнире.

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