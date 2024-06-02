Имеющий российское гражданство Ондуа выиграл Кубок Швейцарии

Основное и дополнительное время финальной встречи, прошедшей в Берне, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых 11-метровых победу одержали игроки «Серветта» — 9:8. Команды совершили по 12 ударов. В составе победителей пенальти реализовал камерунский футболист Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство.