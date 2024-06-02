«Кызыл-Жар» оставили без победы в матче КПЛ-2024
Петропавловский «Кызыл-Жар» и семейский «Елимай» сыграли в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча в Петропавловске завершилась вничью со счетом 1:1.
Петропавловский «Кызыл-Жар» и семейский «Елимай» сыграли в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча в Петропавловске завершилась вничью со счетом 1:1.
Хозяева поля первыми вышли вперед после гола капитана команды Юрия Бушмана на 63-й минуте. Гости отыгрались через 14 минут благодаря мячу Еркебулана Нургалиева.
«Елимай» набрал 15 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата Казахстана. У «Кызыл-Жара» десять баллов и десятое место в КПЛ-2024.
В 11 туре «Елимай» 16 июня примет «Актобе». Петропавловцы пропускают этот тур.
Отметим, что «Кызыл-Жар» не побеждает на протяжении шести матчей. Последний раз команда набрала три очка 6 апреля в матче с «Женисом» (4:0) после этого, петропавловцы потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.