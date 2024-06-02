«Кызыл-Жар» оставили без победы в матче КПЛ-2024

«Елимай» набрал 15 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата Казахстана. У «Кызыл-Жара» десять баллов и десятое место в КПЛ-2024.

Отметим, что «Кызыл-Жар» не побеждает на протяжении шести матчей. Последний раз команда набрала три очка 6 апреля в матче с «Женисом» (4:0) после этого, петропавловцы потерпели три поражения и трижды сыграли вничью.