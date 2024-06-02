«Актобе» отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

Источник: ФК "Актобе"

Встреча в Шымкенте, где «Туран» принимает гостей завершилась минимальной победой «Актобе» со счетом 1:0. Примечательно, что туркестанцы до 77-й минуты сохраняли свои ворота в неприкосновенности, когда отличился легионер из Гаити Жайро Жан.

«Актобе» набрал 18 очков и возглавил таблицу КПЛ. У «Турана» семь баллов и 11 место.