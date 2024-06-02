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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» отменил сенсацию в матче КПЛ-2024

ФК «Актобе» в матче десятого тура КПЛ-2024 сыграл на выезде с туркестанским «Тураном», сообщают Vesti.kz.

Актобе
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Встреча в Шымкенте, где «Туран» принимает гостей завершилась минимальной победой «Актобе» со счетом 1:0. Примечательно, что туркестанцы до 77-й минуты сохраняли свои ворота в неприкосновенности, когда отличился легионер из Гаити Жайро Жан.

«Актобе» набрал 18 очков и возглавил таблицу КПЛ. У «Турана» семь баллов и 11 место.

В следующем туре «красно-белые» 16 июня сыграют на выезде с «Елимаем», а «Туран» 15-го встретится в гостях с «Кайсаром».

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