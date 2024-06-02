«Актобе» отменил сенсацию в матче КПЛ-2024
ФК «Актобе» в матче десятого тура КПЛ-2024 сыграл на выезде с туркестанским «Тураном», сообщают Vesti.kz.
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ФК «Актобе» в матче десятого тура КПЛ-2024 сыграл на выезде с туркестанским «Тураном», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте, где «Туран» принимает гостей завершилась минимальной победой «Актобе» со счетом 1:0. Примечательно, что туркестанцы до 77-й минуты сохраняли свои ворота в неприкосновенности, когда отличился легионер из Гаити Жайро Жан.
«Актобе» набрал 18 очков и возглавил таблицу КПЛ. У «Турана» семь баллов и 11 место.
В следующем туре «красно-белые» 16 июня сыграют на выезде с «Елимаем», а «Туран» 15-го встретится в гостях с «Кайсаром».