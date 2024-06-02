«Женис» и «Атырау» выявили победителя матча КПЛ-2024

Источник: ФК "Женис"

Встреча в Караганде, где «Женис» принимает соперников, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 57-й минуте забил белорус Игорь Стасевич.

«Атырау» набрал 13 очков и поднялся с десятого на шестое место. «Нефтяники» обошли «Астану», «Тобол», «Кайсар» и «Кызыл-Жар». У «Жениса» семь баллов и последняя 13 строчка в таблице КПЛ.