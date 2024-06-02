«Женис» и «Атырау» выявили победителя матча КПЛ-2024
Столичный «Женис» и «Атырау» сыграли в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
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АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Столичный «Женис» и «Атырау» сыграли в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Караганде, где «Женис» принимает соперников, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 57-й минуте забил белорус Игорь Стасевич.
«Атырау» набрал 13 очков и поднялся с десятого на шестое место. «Нефтяники» обошли «Астану», «Тобол», «Кайсар» и «Кызыл-Жар». У «Жениса» семь баллов и последняя 13 строчка в таблице КПЛ.
В следующем туре «Атырау» 15 июня сыграет на выезде с «Шахтером». «Женис» 16 июня встретится в гостях с «Жетысу».