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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лунев стал обладателем Кубка Азербайджана по футболу

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев стал обладателем Кубка Азербайджана по футболу.

Карабах
Источник: Официальный сайт клуба "Байер" (Jörg Schüler)

В воскресенье «Карабах» обыграл в финале «Зирю» со счетом 2:1. У победителей отличились Олавио Жуниньо (42-я минута) и Абделла Зубир (62). В составе «Зири» забил Исмаил Ибрахимли (57).

Лунев вышел в стартовом составе «Карабаха» и провел на поле весь матч. Ранее россиянин стал с командой чемпионом Азербайджана.

Лунев присоединился к «Карабаху» летом 2023 года и провел за команду 34 матча (10 — на ноль). До этого россиянин представлял моковское «Торпедо», подмосковные «Истру», «Калугу» и «Сатурн», «Уфу», петербургский «Зенит», с которым трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны, а также немецкий «Байер». В составе сборной России Лунев провел семь матчей.

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