Лунев стал обладателем Кубка Азербайджана по футболу

В воскресенье «Карабах» обыграл в финале «Зирю» со счетом 2:1. У победителей отличились Олавио Жуниньо (42-я минута) и Абделла Зубир (62). В составе «Зири» забил Исмаил Ибрахимли (57).

Лунев вышел в стартовом составе «Карабаха» и провел на поле весь матч. Ранее россиянин стал с командой чемпионом Азербайджана.

Лунев присоединился к «Карабаху» летом 2023 года и провел за команду 34 матча (10 — на ноль). До этого россиянин представлял моковское «Торпедо», подмосковные «Истру», «Калугу» и «Сатурн», «Уфу», петербургский «Зенит», с которым трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны, а также немецкий «Байер». В составе сборной России Лунев провел семь матчей.