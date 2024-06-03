«Аталанта» проиграла после чемпионского парада. В последнем матче лучшего итальянского сезона Миранчук мог спасти от поражения

Этот матч еще в середине марта отменили из-за госпитализации скончавшегося впоследствии генерального директора «Фиорентины» Джо Бароне. Провести же игру до окончания чемпионата Италии не удалось из-за выхода «фиалок» и «Аталанты» в еврокубковые финалы. И если бы флорентийцы со второй попытки выиграли Лигу конференций, можно было бы говорить, что итальянский сезон завершается мини Суперкубком УЕФА.

А так — получилась встреча без серьезной турнирной мотивации. Ну разве что бергамаски могли подняться на третье место, выбив с подиума «Ювентус». Главное — требовалось найти где-то силы и эмоции после состоявшегося накануне чемпионского парада по случаю победы в Лиге Европы. «Фиорентина» же никак не могла сдвинуться с восьмого места, которое при увеличившейся лигочемпионской квоте открыло дорогу в любимый — третий по статусу еврокубок.

От таких матчей обычно ждешь игры в свое удовольствие. Даже если играть приходится под проливным дождем, а все мысли — о долгожданном отпуске. Или о поездках на Евро, Кубок Америки или отборочные матчи ЧМ-2026. И на поле действительно было весело. Настолько, что за полчаса команды дважды обменялись голами. Сначала на удар Белотти головой, после которого откровенно не выручил Карнесекки, ответил Де Кетеларе. Бельгиец вспорол оборону гостей проникающим пасом и вывел Лукмана один на один с вратарем. А потом после успеха Гонсалеса последовал дальний удар Скальвини. Подвел же итог первому тайму отличившийся после углового и серии рикошетов Белотти.

«Аталанта» с Миранчуком выиграла Лигу Европы 23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Алексей Миранчук наблюдал за этой феерией со скамейки запасных. Кто знает, возможно это был его прощальный матч за «Аталанту». Слухов о будущем полузащитника сборной России летом будет много. Первые уже даже появились, однако спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори опроверг возможность обмена Миранчука на лидера красно-синих Орсолини.

Как бы там ни было, на поле Миранчук появился на 56-й минуте — вскоре после того, как удар Пашалича остановила перекладина, и шанс отыграться в третий раз хозяева упустили. Следующую возможность испортил уже сам Миранчук. Действия зацепившегося за мяч Скамакки россиянин просчитал образцово. Такой же оценки заслуживал обыгрыш защитника в штрафной, а вот удар из убойной позиции завершился промахом.

В любом случае нынешний сезон Миранчука — лучший в его итальянской карьере. Как с точки зрения результативности (4 гола и 12 результативных передач), так и по влиянию на игру «Аталанты». Да, в концовке сезона наш легионер снова стал игроком ротации, однако у него был отличный отрезок. Тот, когда из безнадежного запасного, готового к смене команды во время открытия зимнего трансферного окна, Миранчук превратился в важнейшую фигуру.

На определенном этапе он внес вклад в успехи бергамасков во всех турнирах. На старте плей-офф Лиги Европы сделал три результативных передачи в сложнейшем противостоянии со «Спортингом» (1:1, 2:1). В Кубке Италии голом и передачей помог пройти «Сассуоло» (3:1), а заработанный им пенальти принес гостевую победу над «Миланом».

Самые яркие мгновения в серии А — решающий голевой пас опять же против «Милана» (3:2), ассистентский балл в гостях у «Ромы» (1:1), победные голы в играх с «Удинезе» (2:0) и «Наполи» (3:0 в комплекте с результативной передачей). И это — десять очков, которые еще до европейского триумфа «Аталанты» гарантировали команде возвращение в Лигу чемпионов. Хочется верить, что Миранчук там сыграет за свою нынешнюю команду. А если придется уйти — недостатка в предложениях у него точно не будет.