Кержаков восхитился условиями в «Кайрате» и высказался о борьбе за чемпионство

— Александр Анатольевич, ваш комментарий относительно прошедшей игры.

— Игра разбилась на два отрезка. Это до первого пропущенного гола и после второго пропущенного. Начали хорошо, правильно, создали большое количество моментов, немного подвела реализация. После нашего второго гола сбились немного на сумбур. Пропустили из-за невнимательности. После второго пропущенного, спасибо ребятам, что не сбились на простую игру. Продолжали играть так как и планировали.

— Вы возглавили команду только на этой неделе, удалось ли вам что-то существенно изменить за этот короткий срок?

— Что мы изменили вам виднее, поскольку вы до этого видели другие матчи «Кайрата». Игроки выполняли установки, тонкости и детали я оставлю внутри команды.

— Андрей Ульшин вышел в основном составе, это произошло впервые с прошлого сезона. Почему вы решили сделать на него ставку?

— Когда я сюда пришел я сказал ребятам — все что было до не имеет никакого значения, ни количество матчей, ни регалии, ни возраст. Кто будет проявлять себя на тренировках и кто будет достоин на взгляд тренерского штаба, тот и будет играть. Скажу так, что я и тренерский штаб посчитали, что Андрей в этой позиции в отведенное количество времени поможет нам.

Хочу сказать, я никогда не разделяю игроков на основу и запасных. У нас есть обойма из 27 футболистов, все они для меня имеют одинаковое значение.

— Какое у вас в целом впечатление от команды, города, стадиона?

— У меня замечательные эмоции. Я уже говорил Кайрату Советаевичу, огромная благодарность за все что он делает для казахстанского футбола и за те условия, которые он создал для ребят и команды. Это просто фантастика. Не у каждой российской команды есть такие условия.

Что касается атмосферы на стадионе — она была замечательной. Я не ожидал даже такого количества людей, они очень сильно поддерживали.

Относительно города, мне и моей семье здесь понравилось с первого раза, мы еще несколько недель приезжали сюда знакомиться. Впечатления и от Алматы и от людей потрясающие, нас очень тепло приняли и в целом потрясающе даже от пейзажа, который мы видим каждый день.

— Единственный игрок «Кайрата» с которым вы ранее работали до прихода в клуб — Иброхимхалил Юлдошев, есть ли у него прогресс с момента вашего расставания?

— Я смотрел его матчи, он подает практически все угловые, бьет штрафные, наверное, в этом есть какой-то прогресс, хотя в «Нижнем Новгороде» я его не подпускал к стандартам (улыбается).

— Как тренер ранее вы работали в командах, которые не боролись и не ставили задачу бороться за титулы. Сложно ли вам сейчас перестроиться к целям «Кайрата», который по заявлению руководство намерен вести борьбу за чемпионство?

— По жизни я максималист. Мне очень приятно, что люди в клубе такие же максималисты. Мы конечно будем стараться выполнить задачу. Естественно, столь высокие задачи всем помогают становиться лучше и мне в том числе. Это позволяет все время находится в процессе и ни на минуту расслабиться. Мне не сложно было перестроиться и я даже рад, что это так легко удалось.