Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение на пост тренера «Фенербахче»
Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился эмоциями после своего назначения.
Фенербахче
Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился эмоциями после своего назначения.
«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал её с того момента, как моё имя начали связывать с “Фенербахче”. Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи. Эта футболка — моя кожа. Футбол — это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Сегодня, 2 июня, «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.
Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.