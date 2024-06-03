Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение на пост тренера «Фенербахче»

«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал её с того момента, как моё имя начали связывать с “Фенербахче”. Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи. Эта футболка — моя кожа. Футбол — это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.