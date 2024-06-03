Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Все события
03:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Жозе Моуринью прокомментировал своё назначение на пост тренера «Фенербахче»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился эмоциями после своего назначения.

Фенербахче

«Хочу поблагодарить вас за вашу любовь. Я почувствовал её с того момента, как моё имя начали связывать с “Фенербахче”. Обычно тренера любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь до побед. Для меня это большая ответственность. Я могу вам пообещать, что с этого момента стану частью вашей семьи. Эта футболка — моя кожа. Футбол — это страсть, и нет места лучше, чтобы эту страсть почувствовать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Сегодня, 2 июня, «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в сезоне
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг
На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион
«Кажется, умру и не увижу команду с золотом». Слёзы и злость на «Динамо»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь