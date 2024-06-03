Кафанов рассказал, какие преимущества есть у Сафонова перед Доннаруммой

«Поздравил Сафонова с переходом в “ПСЖ”. Рады и гордимся. Представитель нашей вратарской школы переходит в большой клуб. Поподробнее ещё поговорим о том, какие могут быть проблемы, что нужно терпение, как стать основным. Доннарумма получил больше опыта, играя в топ-чемпионатах и за сборную. Но всё возможно.



Матвей очень уверен, что едет не сидеть на лавке. У Доннаруммы есть преимущество, и Матвею надо будет приспособиться. Но когда Лунёв приезжал в “Байер”, через полтора месяца это был уже другой вратарь. Думаю, такая ситуация произойдёт и с Матвеем.



Сафонов точно не слабее Доннаруммы в игре ногами. Это одно из основных требований в Европе. Матвей хорошо играет именно по мячу — он не гадает. Здесь у него тоже есть преимущество», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.