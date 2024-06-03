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3 июня, источник: Спорт-Экспресс

Головин на четверку оценил свой сезон в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил свою игру в чемпионате Франции сезона-2023/24.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Головин на четверку оценил свой сезон в «Монако» | Источник: AFP 2023

— Вас включили в символическую сборную лиги 1, болельщики монегасков признали лучшим игроком чемпионата. Какую оценку поставили бы сами себе за сезон?

— По пятибалльной? Наверное, четверку. Все-таки пропустил концовку сезона. Слава богу, все закончилось хорошо — «Монако» попал в Лигу чемпионов. Cчитаю, после Нового года — в январе, феврале — мы немного «просели». Последовали поражения и ничьи.

— В чем причина?

— Несколько игроков уехали на Кубок Африки: Синго, Якобс, Камара. Минамино выступал на Кубке Азии. Мы провалили отрезок из четырех-пяти матчей. Отвратительно проиграли дома «Реймсу» и «Тулузе». Без шансов! Даже моментов у нас не было… А вот когда все вернулись в команду, дела пошли в гору.

— Главный тренер «Монако» Ади Хюттер вовсю эксплуатирует ваш универсализм, используя на разных позициях. Левый вингер, один из двух плеймейкеров, центральный полузащитник, чистая «десятка» и даже опорный хавбек… Где вам комфортнее всего?

— Да, много схем у нас было. Мне комфортно везде!

— Даже так?

— Да. В каких-то матчах мне даже лучше выходить на позиции опорника. Если нам противостоит слабая команда, то она обороняется низким блоком, садится глубоко. В таких встречах я больше владею мячом в опорной зоне. А под нападающим редко получаю пасы.

А, например, против «ПСЖ» играл «десятку». Парижане дают тебе много пространства, чувствуешь больше свободы. А так, в целом, мне без разницы, где играть.

В сезоне-2023/24 Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. В конце апреля россиянин получил травму лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона. «Монако» занял второе место в чемпионате Франции и попал в групповой турнир Лиги чемпионов.

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