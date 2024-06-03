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3 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» и Аллегри согласились расторгнуть контракт

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Туринский «Ювентус» и тренер Массимилиано Аллегри достигли соглашения о расторжении контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Ювентус"

«Ювентус» 17 мая объявил об увольнении Аллегри из-за неподобающего поведения. 15 мая команда со счетом 1:0 обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии и стала 15-кратным обладателем трофея. Специалист был удален на пятой добавленной ко второму тайму минуте встречи. После матча Аллегри вел себя агрессивно, на повышенных тонах разговаривал с руководителями клуба, а затем оскорбил журналиста. После увольнения Sky Sport Italia сообщил, что Аллегри планирует подать в суд на клуб. Отмечалось, что специалист в суде хотел потребовать компенсировать ущерб, нанесенный его имиджу.

«Футбольный клуб “Ювентус” и Массимилиано Аллегри сообщают о взаимной договоренности о расторжении контракта по окончании текущего сезона. Клуб, поблагодарив Массимилиано Аллегри за спортивные результаты, которые были достигнуты за годы руководства командой, желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении.

Аллегри 56 лет, он работал в «Ювентусе» с 2021 года, а до этого возглавлял команду с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. С 2010 по 2014 год Аллегри возглавлял «Милан» и привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке Италии.

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