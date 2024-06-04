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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
03:09 (мск), источник: Sport24

Сколько Мбаппе будет зарабатывать в «Реале»: вам такие цифры и не снились

Контракт исчисляется миллионами.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь

Главная трансферная сага мирового футбола наконец-то завершилась. Французский форвард Килиан Мбаппе всё же перешел в мадридский «Реал». Чемпион мира покинул ПСЖ, в котором провел семь лет. На каких условиях «Донателло» стал игроком испанского гранда?

О трансфере узнал президент Франции

Трансферная эпопея с участием Мбаппе и «Реала» тянулась несколько лет. Стороны вроде бы договаривались о переходе, но потом всё начиналось заново. Какая-то твердая определенность появилась только в феврале этого года — якобы уже тогда Килиан подписал контракт.

События стали стремительно развиваться после победы «Реала» в Лиге чемпионов. Со своим заявлением выступил известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, француз оставил подпись на всех нужных бумагах, и они уже «заполнены и запечатаны».

Сам Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ еще в начале мая, но о своем новом месте работы не распространялся. Однако после новости от Романо футболист заявил, что будет играть в «Реале». Причем сказал не кому-нибудь, а лично президенту Франции Эммануэлю Макрону. И добавил: клуб объявит о трансфере вечером 3 июня.

Так и получилось. «Реал» дал официальное сообщение, в котором приветствовал новичка.

В переводе на рубли — миллиарды

Официальных цифр испанский клуб не привел. Но инсайдеры всех мастей, как известно, знают гораздо больше. И они приводят умопомрачительные данные.

Мбаппе подписал пятилетний контракт — его срок закончится только в 2029 году. Годовая чистая зарплата составит примерно 15 миллионов евро, или 1,25 млн в месяц. Это 122,24 млн рублей по нынешнему курсу. Но фактически «Реал» будет ежегодно отдавать Килиану 40 миллионов евро — часть денег пойдет на налоги и обязательные взносы.

Плюс Мбаппе, как утверждают зарубежные журналисты, получит 150 млн евро (или 14,6 млрд рублей) в качестве подписного бонуса. Если суммировать все расходы, то «Реал» только на одного футболиста потратит 500 млн евро за пять лет.

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Нет нужды говорить, что зарплата Килиана станет самой высокой в мадридском клубе. Сейчас самый высокооплачиваемый футболист — Тони Кроос (11,7 млн евро в год). Еще одна мадридская звезда Джуд Беллингем зарабатывает 10 млн евро, и клуб намерен увеличить эту цифру. Причина проста — «Реал» хочет убрать напряжение в раздевалке, которое может появиться после прихода Мбаппе.

Также француз выдвинул два требования к новому клубу. Во-первых, он планирует сохранить у себя 80 процентов имиджевых прав — обычно «Реал» делит их с игроками пополам. Во-вторых, он хочет провести масштабную презентацию, которая не должна пересекаться по времени с чемпионатом Европы.

«Все знали, что трансфер неизбежен»

Судя по всему, стороны сумели прийти к компромиссу даже в спорных эпизодах. Это особенно радует испанцев, которые давно ждали прихода Мбаппе.

— Мы вздыхаем с облегчением от того, что наконец-то всё закончилось. Надеюсь, это будет гармоничный союз Мбаппе и «Реала». Все знали, что трансфер неизбежен. Это был лишь вопрос времени, — сказала в интервью Sky Sports известная испанская журналистка Самри Хантер.

Теперь Мбаппе может спокойно готовиться к чемпионату Европы, а потом ехать в свой новый клуб. У Карло Анчелотти есть много вариантов, как использовать звездного новичка. Главное — тот факт, что сумасшедшая трансферная сага наконец-то ушла в прошлое.

Дмитрий Панов

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